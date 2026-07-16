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Kozan'da bamya sezonu açıldı! İşte tarladaki fiyatı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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IHA Giriş Tarihi:

Kozan'da bamya sezonu açıldı! İşte tarladaki fiyatı

Adana'nın Kozan ilçesinde sezonun ilk bamya hasadı başladı. Üreticiler tarlaya inerken, bamyanın kilogramı ilk alımlarda 150 TL olarak belirledi.

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Foto - Kozan'da bamya sezonu açıldı! İşte tarladaki fiyatı

Kozan'ın Konakkuran Mahallesi'nde narenciye bahçeleri arasında alternatif ürün olarak bamya yetiştirildi.

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Foto - Kozan'da bamya sezonu açıldı! İşte tarladaki fiyatı

İşçiliği zor olan bamyayı yetiştiren üretici Ahmet Yiğenoğlu, işçi bulmakta yaşanan sıkıntı nedeniyle ekim alanını 2 dönümle sınırlı tuttuğunu söyledi.

#3
Foto - Kozan'da bamya sezonu açıldı! İşte tarladaki fiyatı

"Alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor" Hasadın sabahın ilk ışıklarıyla başladığını belirten Yiğenoğlu, "2 dönümlük alanda günlük yaklaşık 10 kilogram bamya hasat ediyoruz. Hasadımız sonbahar aylarına kadar devam edecek.

#4
Foto - Kozan'da bamya sezonu açıldı! İşte tarladaki fiyatı

Bu yıl tarlada kilogram fiyatı 150 TL. Bölgemizde küçük bamya daha çok tercih edilirken, Mersin ve çevresinde eklem ve romatizma rahatsızlıklarına iyi geldiğine inanıldığı için iri bamyaya talep daha fazla oluyor.

#5
Foto - Kozan'da bamya sezonu açıldı! İşte tarladaki fiyatı

İşçiliği oldukça zor. Gün doğmadan hasada başlıyoruz. Çukurova'da sadece narenciye değil, alternatif tarım ürünlerinin de yaygınlaştırılması gerekiyor" dedi.

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