Bebek masajının yararlarını öğrenince çok şaşıracaksınız!

Bebeğiniz dünyaya geldikten kısa bir süre sonra hem doktorunuz hem de ailenin deneyimli anneleri yavrunuza sık sık masaj yapmanız gerektiğini söyler. Peki, bebek masajı neden bu kadar kıymetli?

Büyümeleri hızlanıyor

Bebeklere yapılan masajlar onların büyümelerini hızlandırıyor. Ayrıca masaj bebeğin yaşadığı gaz sancısı, kramplar, kolik ve kabızlığın sebep olduğu ağrıların azalmasını sağlıyor.

Bebek masajı kaçınca ayda başlanmalı?

Bebeğin büyümesini olumlu anlamda etkileyen bebek masajına bebek yaklaşık 1 aylık olduğunuzda başlayabilirsiniz. Masaja başlamadan önce mutlaka doktorunuza tanışın.

Bebek masajı ne zaman yapılmalı?

Bebeğinize banyo yaptırdıktan sonra ona hafif hareketlerle masajlar yapabilirsiniz. Bu aşamada ani hareketlerden mutlaka kaçınmalısınız. Ayrıca bebeğin rahatsız olduğu hareketleri kesinlikle tekrarlamayın. Bu onun canının yandığının belirtisi olabilir. Bebek beslenir beslenmez masaj yapılmamalı. Bebeğinize masaj yapacaksanız beslenmesinin ardından en az 45 dakika geçip geçmediğine dikkat etmeniz önemli.

Bebeğe masaj hangi aralıklarla yapılmalı?

Her şeyin fazlası zarar azı karardır. Bu bağlamda bebeklere faydalı diye her dakika masaj yapmanın bir anlamı yok. Aksine sık sık masaj yapmak bebekleri olumsuz etkiler. Uzmanlar günde bir kez masaj yapılmasının doğru olduğunu vurguluyor. Özellikle gece yapılan masaj bebeğin uyumasını kolaylaştırıyor.