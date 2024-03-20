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Yerel Bebek mamasının içinden çıkan şoke etti!
Yerel

Bebek mamasının içinden çıkan şoke etti!

Yeniakit Publisher
2024-03-20 23:40:00 - 2024-03-20 23:43:40

İzmir'in Menemen ilçesinde polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda evdeki bir bebek maması kutusunda uyuşturucu ele geçirildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen T.S.'nin adresinde arama yaptı.

Aramada, bir bebek maması kutusu içerisinde kapsüle gizlenmiş halde bir miktar metamfetamin maddesi ele geçirildi. Evde yapılan aramalarda ise 150 grama yakın metamfetamin ve bir hassas terazi daha ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.S., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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