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Sağlık Bebek mamalarında kanserojen madde tespit edildi! 2 markanın satışı yasaklandı
Sağlık

Bebek mamalarında kanserojen madde tespit edildi! 2 markanın satışı yasaklandı

Yeniakit Publisher
2024-07-04 15:34:31 - 2024-07-04 15:34:31
Bebek mamalarında kanserojen madde tespit edildi! 2 markanın satışı yasaklandı

Almanya'daki marketlerde satılan bebek mamalarında kanserojen madde tespit edildi. Karaciğer kanseri, siroz ve akut nekroz gibi sağlık sorunlarına neden olan aflatoksin maddesi 2 bebek mamasında tespit edildiği için satışı yasaklandı.

Almanya'da satılan 2 bebek markası ülkeyi ayağa kaldırdı. Marketlerde satılan Alnatura ve Alete markalı bebek mamaları içerisinde kanserojen etkiye sahip aflatoksin maddesi tespit edildi.

Bu marka ürünleri satan marketlere ürün satmamaları konusunda uyarı yapıldı. Alnatura ve Alete marka ürünlerin yetkilileri, ürün alan müşterilerin ürünleri her hangi bir markete veya fabrikaya getirmeleri halinde para iadesinin anında yapılacağını duyurdu.

Aflatoksin maddesinin karaciğer kanseri, siroz ve akut nekroz gibi sağlık sorunlarına neden olabileceği belirtildi.

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