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Bebek kıyafetlerini böyle yıkayın!

Bebeklerin ciltleri yetişkinlere göre çok daha hassastır. Bunun sebebi ise bebek cildini örten keratin tabakasının tam oluşmamış olmasıdır.

06 Temmuz 2018 Cuma 16:04
Bebek kıyafetlerini böyle yıkayın!

-Yeni alınan bebek kıyafetleri, üretim sürecinde maruz kaldıkları kimyasallardan arındırılmaları için bebeklere giydirilmeden önce mutlaka yıkanmalıdır. Ayrıca bebek cildini tahriş edebilecek etiketler de kesilmelidir.

-Bebekler tarafından giyilmiş olan kıyafetlerdeki sertleşmiş ve kurumuş zorlu lekeler, kıyafet yıkanmadan önce fırçalanmalıdır. Bu işlemden sonra lekeli kıyafet deterjanlı ılık suda yaklaşık 1 saat kadar bekletildikten sonra yıkanırsa lekeler çok daha kolay çıkar.

-Bebek kıyafetlerinin yıkanmasında alerjik etkilere neden olmayacak (antialerjenik) özel deterjanlar kullanılmalıdır. Seçilecek olan deterjanın parfümsüz olmasına özen gösterilmelidir. Ayrıca kıyafetlerin yumuşatılması için, yoğun parfüm içerdikleri için yumuşatıcılar da kullanılmamalıdır.

-Bebek kıyafetleri, etiketlerinde yazan talimatlara uygun program ve sıcaklıklarda yıkanmalıdır. Sürekli düşük sıcaklıklarda yıkanan çamaşırlarda mikroplar üreyebilir. Bu yüzden çamaşır cinsi için mümkün olan en yüksek sıcaklık değerlerinde yıkama yapılmalıdır.. Hassas kıyafetler düşük sıcaklıklarda yıkanırken de ön yıkama ve ekstra durulama yapılmasına özen gösterilmelidir.

-Bebek bezinden bulaşan dışkılarla kirlenen kıyafetler, hijyen açısından diğer kıyafetlerden ayrı yıkanmalıdır.

-Makinede yıkama sırasında çamaşır filesi kullanılması, küçük ebattaki bu çamaşırların makine içinde sıkışıp kaybolmasını önleyecektir.

-Bebek çamaşırları yıkandıktan sonra, ikinci kez durulama yapılarak kıyafetler deterjan artıklarından tamamen arındırılmalıdır.

-Farklı sıcaklık değerlerinde yıkanabilmesi ve renklerinin karışmaması için renkliler ve beyazlar ayrılarak yıkanmalıdır.

-Bebek kıyafetleri, yetişkinlerin kıyafetlerinde bulunan alerjenlerden etkilenmemeleri için bu kıyafetlerle birlikte yıkanmamalıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 16:04
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