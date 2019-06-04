Bebek kıyafetlerinden dışkı lekesi nasıl çıkar?

Minik yavrular genellikle hayatlarının ilk iki yılı bez kullanır. Bebekler kimi zaman yoğun şekilde dışkılar. Diş çıkarma doğrudan değil dolaylı olarak bebeklerin bağırsaklarını etkiler. Özellikle bu dönemlerinde bebeklerin dışkıları bezlerini aşıp, enselerine kadar çıkabilir. Bu aşamada hem bebeğin temizliği hem de leke içinde kalan giysilerin yıkanması bir hayli vakit ister.

Bebeğin kıyafeti nasıl değiştirilmeli?

Bebeğiniz yoğun şekilde dışkıladıysa yapacağınız ilk şey minik yavruyu kirli giysilerden arındırmak. Bebeklere giydirilen iç badi çıkarılırken genellikle yanlış bir yöntem uygulanır ve ne yazık ki dışkı bebeğin saçlarına da bulaşır. Bebeğinize giydirdiğiniz badiyi yukardan değil aşağıdan çıkarmak çok önemlidir. Kirlenen bebeği doğruca banyoya götürüp ılık bir duş aldırmanız yapacağınız ilk iştir.

Soğuk su detayı!

Bebeğinizin temizliği bittiğinde ise dışkı içinde kalan kıyafetler soğuk suyla akıtılmalı. Bu aşamada sıcak su kullanmak lekenin kalıcı olmasına sebep olur. Soğuk suyla akıttığınız giysileri soğuk su ve bulaşık deterjanı bulunan bir kovanını içerisinde en az yarım saat bekletin. Yarım saatin ardından kıyafetleri beyaz sirke-karbonat ile hazırladığınız macunla fırçalayın. Bunun için diş fırçası kullanabilirsiniz. Ardından kıyafetleri makinede yıkayın. Makinede yıkama aşamasında arzu ederseniz piyasada bulunan leke çıkarıcılardan da yararlanabilirsiniz.

Diş çıkaran bebek kusar mı?