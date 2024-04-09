Bebek katilinin yeğeni DEM'li Ömer Öcalan'dan tepki çeken paylaşım!

Öcalan önce, geçmiş yıllarda TBMM kürsüsünde yaptığı bir konuşmasını paylaştı.

Ömer Öcalan videoda, "Bu soyadı taşımakla gurur duyuyorum" ifadesini kullanıyor.

DEM'li Öcalan video paylaşımından sonra ise PKK terör örgütü elebaşısı bebek katili Abdullah Öcalan'a "tecrit" uygulandığı iddiasını öne sürdü.

Teröristbaşına "sayın" diye hitap eden Öcalan, şunları yazdı:

"Bu ülkede hukuk herkese uygulanmalıdır. Sayın Abdullah Öcalan’dan üç yıllı aşkın bir süredir hiçbir haber alamıyoruz. Kendi hukukunu uygulamayan bir sistemin demokratik olduğunu söylenemez. Biz ailesi olarak Sayın Öcalan ile görüşmek istiyoruz."

ÖNE ÇIKAN VİDEO



