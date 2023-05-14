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Gündem Bebek katilinin Ağaç sevgisi!..
Gündem

Bebek katilinin Ağaç sevgisi!..

Yeniakit Publisher
2023-05-14 14:38:00 -
Bebek katilinin Ağaç sevgisi!..

Bebek katili PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam, savunduğu terör sistemini seçim öncesi şirin göstermek gayesiyle yeni bir takiye ile çıktı. Bu vesileyle toplum, bir kere daha takiye ustası FETÖ'den PKK’nın çok şey öğrendiğini anlamış oldu.

Terör örgütü PKK, Türkiye'de on binlerce sivil katletti. Türk, Kürt, kadın, erkek, çocuk, yaşlı dinlemeden saldırılarını sürdüren kalleş PKK, utanmadan Türkiye'deki seçimlere de müdahale etmeye kalkışıyor.

Koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıktan destekleyen terör örgütü, bu seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girdi.

Yeşil Sol Parti'nin propagandasını yapan PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam, bugünkü sayısına takiye kokan bir başlıkla çıktı. Haberde, "Kabus gibi geçen yılların ardından kurdun, kuşun, insanın ve bütün doğanın derin bir nefes alabilmesi için: Ağacı sev yeşili koru" denildi.

Bu vesileyle toplum, bir kere daha takiye ustası FETÖ'den PKK’nın çok şey öğrendiğini anlamış oldu.
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