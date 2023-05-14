Bebek katilinin Ağaç sevgisi!..

Terör örgütü PKK, Türkiye'de on binlerce sivil katletti. Türk, Kürt, kadın, erkek, çocuk, yaşlı dinlemeden saldırılarını sürdüren kalleş PKK, utanmadan Türkiye'deki seçimlere de müdahale etmeye kalkışıyor.

Koalisyonun adayı CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'nu açıktan destekleyen terör örgütü, bu seçimlere Yeşil Sol Parti çatısı altında girdi.

Yeşil Sol Parti'nin propagandasını yapan PKK'nın yayın organı Yeni Yaşam, bugünkü sayısına takiye kokan bir başlıkla çıktı. Haberde, "Kabus gibi geçen yılların ardından kurdun, kuşun, insanın ve bütün doğanın derin bir nefes alabilmesi için: Ağacı sev yeşili koru" denildi.

Bu vesileyle toplum, bir kere daha takiye ustası FETÖ'den PKK’nın çok şey öğrendiğini anlamış oldu.

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