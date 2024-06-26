Bebek katili PKK'nın siyasi ayakları... DEM'li sözde başkanların halk düşmanlığı bitmiyor

Daha önce Van’ın Erdemit İlçesi’nde faaliyet gösteren Sahil Aile Destek Merkezi’nin (ADEM) Edremit Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Rabia Başak Koç boşaltılmasını istemişti. Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesi’nin DEM’li hükümlü ve terör destekçisi Başkanı Abdullah Zeydan kamyonetleri gönderip ADEM’deki demirbaşları boşaltmaya başlamıştı.

DEM’Lİ BAŞKANLARIN HALK DÜŞMANLIĞI GELENEĞİ

DEM’li Başkanlar Abdullah Zeydan ve Rabia Başak Koç, ADEM’de açılan kurslardan eğitim alan 260 kadının ve kreşte eğitim alan 24 çocuğun mağdur olmasına neden olmuştu.

Şimdi de benzer halk düşmanlığına başlayan Erciş Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Baran Bilici, Alkanat 10 Nolu ve Kışla 5 Nolu ADEM ile yaşlı, engelli ve kimsesizlere yaşam desteği veren Vefa Proje Merkezi ve ADEM’lerdeki kurslarda eğitim alan kadınların ürettiği ürünlerin satıldığı DAP Yöresel Ürünler Satış Merkezini kapatmak için harekete geçti.

“HALK DÜŞMANLIĞININ BU KADARI DA OLMAZ” DEDİRTTİ

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Erciş Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Baran Bilici, ilçede mülkiyeti belediye ait olan binalarda faaliyet gösteren 2 aile destek merkezi, bir yöresel ürünler pazarı ile yaşlı ve engellilere hizmet veren Vefa Projesi hizmet binalarının boşaltılmasını istedi.

DAHA ÖNCE HALKA HİZMET VERSİN DİYE TAHSİS YAPILMIŞTI

Mülkiyeti Erciş Belediyesine ait olan, Ancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na tahsis edilen binalarda 2 Aile Destek Merkezi, Yöresel Ürünler Pazarı ile yaşlı ve engellilere hizmet eden Vefa Projesi faaliyet gösteriyor.

DEM’Lİ BAŞKAN VE MECLİS ÜYELERİ HİZMETLERİ İPTAL KARARI ALDI

Erciş Belediyesi’nin DEM’li Başkanı Baran Bilici, daha önce Belediye Meclisi tarafından SYDV’ye tahsis edilen binaların tahsislerini iptal eden 55, 56, 57, 58 numaralı kararları, 03 Haziran 2024 tarihinde yapılan Belediye Meclis Toplantısında DEM’li üyelerin oyları ile geçirdi.

ERCİŞ’TE KADIN VE ÇOCUK DÜŞMANLIĞI MI YAPILACAK?

Ercişli kadınların el becerileri kazandığı, aldıkları usta öğretici sertifikaları ile eğitim aldıkları alanlarda iş bulup, işletme açtıkları, aile bütçelerine katkıda bulundukları, hem kendilerinin hem de çocuklarının gelişiminde önemli etkisi ve katkısı olan, doğrudan halka hizmet eden Aile Destek Merkezleri'nin faaliyetleri DEM'li Başkan Baran Bilici'yi neden rahatsız etti?

DEM'liler, ADEM'lerin kapatılmasına neden olacak tahsislerin iptal edilme kararını neden aldı?

Yoksa Erciş'te halka hizmet yerine halk, kadın ve çocuk düşmanlığı mı yapılmak isteniyor?

SYDV’YE TAHSİS EDİLEN BİNALARDA VERİLEN HİZMETLER

Alkanat ADEM’de 2 yılda 1281 kursiyer eğitim aldı

Alkanat 10 nolu Aile Destek Merkezi Erciş Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) bünyesinde Alkanat Mahallesi’nde 24.10.2022 tarihinde faaliyetine başladı.

2022-2023 yılı eğitim-öğretim sezonunda 5 kursta toplam 528 kursiyere hizmet verdi.

ADEM’de hâlihazırda hizmet veren giyim tasarım, dikiş-nakış, okuma-yazma, Kur’an kursu ve oyun odası kursları ile 2023-2024 eğitim-öğretim sezonunda toplamda 753 kursiyere hizmet verildi.

Bilgilendirme ve bilinçlendirme eğitimleri, seminerler

Bunun yanı sıra Aile Destek Merkezi hizmete başladığı günden bu yana 50 farklı alanda 989 kişiye eğitim ve seminerler vererek katılımcıların bilgilenmesi ve bilinçlenmesine destek verdi.

Kışla 5 Nolu ADEM’de 5 yılda 2588 kursiyere eğitim verildi

Erciş SYDV bünyesinde Kışla Mahallesi’nde 2019-2020 eğitim-öğretim yılında faaliyetlerine başlayan Kışla 5 Nolu ADEM’de faaliyete başladığı günden bu yana sosyal, kültürel, eğitsel alanlar başta olmak üzere açılan çok sayıda kursta çeşitli eğitimler verildi.

Sadece 2023-2034 eğitim döneminde 1850 kursiyere çeşitli eğitimlerin verildiği ADEM, açıldığı günden bu yana 58 farklı alanda 3588 kursiyere alanında uzman kişilerce eğitim verildi. Bilinçlendirme ve bilgilendirme seminerleri düzenlendi.

Kursiyerlere sertifika veriliyor

ADEM’lerdeki kurslara katılan kursiyerlere eğitimlerini tamamladıklarında kurs bitirme sertifikası veriliyor. Kursiyerler aldıkları sertifikalarla çeşitli alanlarda iş imkanı elde ediyor veya kendi işletmesini açabiliyor.

Sosyal etkinlikler düzenleniyor

Diğer taraftan her eğitim-öğretim sezonunda kursiyerlerin eğitimlerle ilgili motivasyonunu arttırmak ve sosyalleşmelerine destek vermek amacıyla çeşitli sosyal etkinlikler düzenleniyor.

DAP Yöresel Ürünler Satış Merkezi

2023 Yılında DAP’a verilen proje kapsamında alınan destek ile yapılarak SYDV’ye tahsis edilen Yöresel Lezzetler Satış Merkezi’nde 10 adet dükkân yer alıyor.

Erciş Kaymakamlığı SYDV bünyesinde faaliyet gösteren toplam 11 adet ADEM’de eğitim alan kursiyerlerin ürettiği el emeği eserleri, DAP Yöresel Lezzetler Satış Merkezi’nde düzenlenen sergilerle, Erciş halkının beğenisine sunuluyor.

Yapılan satışlardan elde edilen gelirler ile kursiyerler aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

Ayrıca DAP Yöresel Lezzetler Satış Merkezi, yıl içerisinde bir çok programın gerçekleştirdiği özel bir mekan durumundadır.

VEFA Projesi ile 362 hanede yüzler gülüyor

Vefa (Yaşlı Evde Bakım) Projesi Erciş Kaymakamlığı SYDV bünyesinde merhamet medeniyetinin gereği olarak faaliyet gösteren, yaşlı, öksüz ve yetim, engelli, şehit ve gazi ailelerinin hayata tutunmalarını sağlayan önemli bir projedir.

Vefa Projesi kapsamında 22’si kırsal olmak üzere toplam 102 mahallede 462 yaşlı, 42 öksüz-yetim, 16 engelli, 5 şehit ve gazi ailesi olmak üzere toplam da 520 kişinin yaşadığı 362 haneye aktif yaşam destek hizmeti veriyor.

Kişisel bakım, ev temizliği ile insanca yaşam desteği

15’i bayan 15’i erkek olmak üzere toplam 30 personel, 6 araç ile hizmet veren Vefa Projesi, 362 hanede ayda iki kez, evlerde süpürme, silme, toz alma, yemek pişirme, banyo yaptırma, saç sakal tıraşı, kişisel temizlik, tırnak kesimi, mutfak temizliği, bulaşıkların yıkanması, banyo temizliği, oda temizliği(halı koltuk vb),yaşlı engelli yatak temizliği, nevresim değişimi, çamaşır yıkama, ütü, cam silme, perde yıkama, alışveriş, hane önü temizliği hizmetini ücretsiz olarak yapıyor.

Hanesi uygun olmayanların bakım hizmetleri kurum merkezinde yapılıyor

Üç katlı olarak hazırlanan Vefa Projesi hizmet binasında hazırlanan sosyal donatılar ile haneleri mevsim şartlarına göre hizmet almaya uygun olmayan vatandaşların banyo, ütü, çamaşır yıkama ve kuaför ihtiyaçları karşılanmaktadır.

Kaynak: Van Postası Gazetesi