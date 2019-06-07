Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi

Terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan, kardeşi Mehmet Öcalan'la görüştü. Öcalan, açlık grevlerinin hem örgüte hem de kendisine zarar verdiğini söyledi.

"Herkes için yıkım getirecektir"

Mehmet Öcalan’ın aktardığına göre; Abdullah Öcalan, İmralı’da başlayan avukat görüşmelerinin devam edip etmeyeceği sorusuna “Ne görüşme kanallarının tamamen açıldığını söyleyebilirim ne de kapandığını söyleyebilirim. Biraz beklemek gerek. Eğer ki bu kanallar tamamen açılırsa herkes için iyi bir şeydir. Ancak tamamen kapanırsa herkes için yıkım getirecektir” cevabını verdi.

"Bana çok büyük zarar verdi"

Abdullah Öcalan, açlık grevi eylemleri sırasında, 8 tutuklu ve hükümlünün “Tecridin kaldırılması” talebiyle yaşamlarına son vermelerini yanlış bulduğunu söyledi, “Bu ölümler hem ailelerine hem de bana çok büyük zarar verdi. Bu doğru değil. Siyaset açlık grevleri üzerinden bir yere kadar yapılır sonuna kadar yapılmaz” dedi.

"Abdullah Öcalan’ın Kürt sorununa dair çözüm kanallarının tıkanması konusunda hem devlete hem de demokratik kurumlara eleştirilerde bulunduğunu" da söyleyen Mehmet Öcalan, imkan oluşturulması halinde bu tıkanıklığı açabileceklerini vurguladığını belirtti. Mehmet Öcalan, ağabeyinin bu noktada daha önce de sarf ettiği gibi “Savaşla ölümlerle bu sorun çözülmez” dediğini kaydetti.