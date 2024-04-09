Bebek katili alçak Refah için dünyaya meydan okudu!
İsrail'in katil başbakanı Binyamin Netanyahu, yaklaşık 1,5 milyon Filistinlinin sığındığı Refah kentine planladıkları kara operasyonuna ilişkin dünyaya meydan okudu.
Tel Hashomer'deki bir askeri üssü ziyaret eden siyonistlerin başbakanı, uluslararası kamuoyunun karşı çıktığı Refah'a kara operasyonu planına yönelik konuştu.
Netenyahu, “Refah dahil Hamas'ın tasfiyesini tamamlayacağız. Dünyadaki hiçbir güç bizi durduramayacak. Bunu yapmaya çalışan birçok güç var, ama faydası olmayacak” dedi.
Netenyahu, Hamas'ın İran ile işbirliği içinde olduğunu öne sürdüğü açıklamasına şöyle devam etti:
“Üç hedefimiz var. Bir, rehinelerimizi geri getirmek. İkinci hedef, Hamas'ı ortadan kaldırmak. Üçüncü hedef, Gazze'nin bir daha İsrail için tehdit oluşturmamasını sağlamak. Bir hedef daha var. Hamas, İran'ın bizi yok etmeyi amaçlayan şer ekseninin bir parçasıdır. Hamas'ı mağlup ettiğimizde, bu sadece Hamas'ı mağlup etmek değil, aynı zamanda ekseni de yenilgiye uğratmak anlamına gelecek”
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