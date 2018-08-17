Bebek eşyalarının temizliğine dikkat!

Çocukların ve bebeklerin temas ettiği her eşya çok temiz olmalı. Aksi takdirde mikrop kaparak hasta olabilirler. İşte tüm incelikleri ile bebeklerin ve çocukların temas ettikleri eşyaların nasıl temizlenecekleri...

EMZİK VE BİBERON TEMİZLİĞİ

Emzik ve biberonlar ilk alındığında mutlaka suda 5 dakika kadar kaynatılmalıdır. Ve mümkün olduğunca günlük olarak sterilize edilmelidir. Emzik ve biberonlar sterilizatör kullanılarak da sterilize edilebilir ya da 10 dakika kaynatılıp belli bir süre kaynar suyun içinde bekletilerek daha sonra durulanarak temizlenebilir.

MAMA KAPLARI TEMİZLİĞİ

Mama kaplarının temizlenmesi için özel fırçalar mevcut. Bu fırçaları sadece mama kaplarında kullanılacağı için başka yemek kalıntılarına maruz kalmayacak ve daha hijyenik olacaktır. Deterjan olarak doğal deterjanlar tercih edilmeli kimyasallar ile temas ettirilmemelidir.

ÇAMAŞIRLARININ TEMİZLİĞİ

Bebeklerin giysilerine dökülüp kuruyan mama lekelerinin kabasını alındıktan sonra, yıkama işleminden önce ılık suda organik deterjanla yarım saat kadar bekletilmelidir. Ardından çamaşır makinesine atıldığında daha iyi temizlendiğini fark edeceksiniz. Yıkanan kıyafetleri makineden çıktıktan sonra elinizde tekrar durulayın ki deterjan kalıntısı kalmasın.

Ayrıca bebeğin kıyafetleri saklanırken naftalin gibi kimyasallar kullanılmaktan kaçınılmalıdır.

KIYAFETLERİ YÜKSEK ISIDA YIKAYIN

Bebeklerin kıyafetlerini makineye atınca yüksek derecede yıkayın çünkü daha önceden kullanılan makineler bebek kıyafetleri için tehdit olabilir. Kıyafetleri yıkarken herhangi bir kimyasal ile temas etmediğinden emin olun. Mümkün olduğunca kıyafetleri açık havada kurutmaya özen gösterin.

BEBEK ODASI TEMİZLİĞİ

Bebeğin en çok vakit geçirdiği ve uyuduğu yerlerden biri olan bebek odasının temizliğine çok önem verilmelidir. Bebeğin odasını temizler camları açın ve öncelikle zemin kısımları temizleyin. Odası sık sık havalandırmalı ve mikrofiber bezlerle temizlenmelidir. Eğer odanın yerleri deterjanlı bir su ile temizlenmişse bebek, asla odaya alınmamalıdır.

OYUNCAKLARIN TEMİZLİĞİ

Bebeklerin en çok vakit geçirdikleri eşyaların başında oyuncaklar geliyor. İyi şekilde temizlenmeyen oyuncaklar adeta mikrop saçıyor. Bebeklerin oyuncaklarını temizlemek 2 adımdan oluşuyor. Birinci adım sabun ve ılık su ile oyuncağı yıkamak, ikinci adım ise dezenfekte etmektir. Dezenfekte etmek için 1 litre suya 1 kaşık çamaşır suyu ekleyerek yapılır.