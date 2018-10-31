Bebek eşyaları ne şekilde temizlenir?

EMZİK VE BİBERON NASIL TEMİZLENİR?

Biberon ve emziği temizlemek için 1 fincan kadar karbonat ile 1 tas kadar da sıcak suya ihtiyacınız var. Tası sıcak su ile doldurduktan sonra içerisine karbonatı ilave edin ve iyice karıştırdıktan sonra hem biberonu hem de emziği tasın içine koyup, bu şekilde en az 1 gece boyunca bekletin. Sabah olduğunda hem biberonu hem de emziği çok iyi bir şekilde temiz su ile yıkadıktan sonra çok iyi bir şekilde temiz ve beyaz bir havlu ile kurulayın.

BEBEK OYUNCAKLARI NASIL TEMİZLENİR?

Öncelikle bebek oyuncaklarının mutlaka bebeğinize zarar vermeyen malzemelerden yapılmış olduğundan emin olmalısınız. Ayrıca bu oyuncaklar her zaman için hem bakteri hem de mikroplardan arındırılmış olmalıdır. Bunun için de 1 su bardağı dolusu sıcak su ile 1 fincan kadar sirke ve yarım limona ihtiyacınız var. Temizleme işlemine başlamak için ilk önce suyu ve sirkeyi sprey başlıklı bir şişeye koyun. Daha sonra sirkeli suyun içerisine yarım limonun suyunu ekleyin ve şişeyi çok iyi bir şekilde çalkalayın. Sonrasında bu temizleme malzemesini bebeğinizin tüm oyuncaklarını iyice püskürtün ve mümkünse beyaz bir havlu ile oyuncakları teker teker silin ve sonrasında çok iyi bir şekilde kurulayın.

BEBEK KIYAFETLERİ NASIL TEMİZLENİR?

İşte bu sebeplerden dolayı sadece bebek giysileri değil havlu, yastık, battaniye çarşaf ve bebeğinizin cildi ile temas edecek olan tüm çamaşırların mutlaka doğal temizleme malzemeleri ile temizlenmesi gerekir. Bunun için 1 çamaşır makinesi dolusu bebek eşyasına 1 su bardağı kadar elma sirkesi ilave edin. Yıkama sonrasında en az 2 defa eşyaları durulayın. Yıkama işlemi hem deterjan kullanmadan hem de yumuşatıcı kullanmadan yapılmalıdır. Yıkama sonrasında tüm eşyalar hem güneşte hem de rüzgarda kurutulmalıdır. Bu yüzden de yıkama işlemi rüzgarın ve güneşin aynı anda bulunduğu günde yapılmalıdır.

Bu temizleme uygulaması sonrasında aynı çamaşırlar saf sabun rendesi ile bir kez daha yıkanmalıdır. Sabun rendesi eğer kaynar suyun içerisinde eritildikten sonra kullanılır ise o zaman sabun rendesi yapış yapış olmayacaktır. Durulama işlemi yine en az 2 defa ve güzel bir şekilde yapılmalıdır. Bu defa ilk durulama suyuna mutlak suretle sirke eklenmelidir.

Yıkama, durulama ve kurutma işlemlerinin ardına mutlaka çamaşırlara ütü yapılmalıdır. Bu sayede hem yumuşaklık hem de hijyen sağlanmış olur. Eğer ütü sırasında etikete rastlarsanız mutlaka etiketleri kesin. Çünkü bu etiketler bebeğinizin cildinde çiziklere yol açar.

BEBEK ÖNLÜĞÜ NASIL TEMİZLENİR?

Bildiğiniz gibi bebek önlükleri çok çabuk bir şekilde kirlenen çamaşırlardır. Ayrıca bebek önlükleri bebeğinizin ağzı ile temas eden ve bilhassa diş çıkarma döneminde bebeğinizin haşır neşir olduğu çamaşırlardır. Bu nedenle de bebek önlüğü temizlerken kesinlikle deterjan kullanmamanız gerekir. Bebek önlüğü temizlerken sabunlu ve sıcak su kullanın ve eğer leke çıkmaz ise lekeyi çıkartmak için her hangi bir uygulama yapmayın.