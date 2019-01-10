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Bebek-çocuk ekonomisinde 2,2 milyarlık pazar! Hem onlar büyüyor hem de pazarları

Türkiye’de bebek ve çocuk ekonomisi her geçen gün büyüyor. Bebeklerin ve çocukların sağlık harcamaları giderek artıyor, giyim ile araç gereç masraflarıyla bütçe büyüklüğü 2,2 milyar lirayı buluyor.

10 Ocak 2019 Perşembe 11:10
Bebek-çocuk ekonomisinde 2,2 milyarlık pazar! Hem onlar büyüyor hem de pazarları

Her yıl ortalama 1 milyon doğumun gerçekleştiği Türkiye’de bebek ve çocuk pazarı hızla büyüyor. Minikler için yapılan giyim, gıda ve sağlık harcamaları pek çok sektöre ivme kazandırırken, yüzlerce firmanın satışlarına olumlu katkı yapıyor.

Üretim ve satış artıyor

Yıllık iş hacmi 500-600 milyon liraya varan bebek ve çocuk hazır giyim sektörü, üretim ve ihracat rakamlarını devamlı arttırıyor. 0-3 ve 3-10 yaş grubu için üretilen kıyafetler İstanbullu, Bursalı, İzmirli şirketlerin gücüne güç katıyor. Zira üretimden en büyük payı Bursa alırken, satışlarda İstanbul ve İzmir öne çıkıyor.

LC Waikiki, De Facto, Koton, US Polo markalı bebek ve çocuk kıyafetleri yok satıyor. Yeni doğanlar için body ve tulum, çocuklar için sweatshirt ile pantolonları vitrine çıkaran firmalara talep yoğun. Yurt içinde satış başarıları elde eden bu firmalar, 210’u aşkın ülkeye de ihracat yapıyor. Şu aşamada üretimde ihracatın payının yüzde 70’i bulması yüzleri güldürüyor, ilerisi için umutları artırıyor.

Yatırım iştahı kabarıyor

Bebek araç gereç ve mobilyaları pazarı da büyüyor. 600-650 milyon liralık pazar yerli ve yabancı irili ufaklı şirketlerin iştahını kabartıyor. Türkiye’nin güçlenen ekonomisinin, artan nüfusunun bebek arabalarının, koltuklarının ve mobilyalarının satışını katladığını gören şirketler, üretim için yer ve ihracat için müşteri arayışına başladı. Öyle ki her sene 350-400 bin adet bebek arabasının, 100-150 bin oto koltuğunun alıcı bulmasının yeni yatırımların devreye girmesinde önemli rol oynayacağı tahmin ediliyor.

Oyuncak, eğlence ve eğitim sektöründe büyük fırsatlar söz konusu. Büyüklüğü 1 milyar lirayı geçen sektörde satışlar ortalama yüzde 7-8 artıyor. Ne var ki satışa sunulan oyuncakların yüzde 90 ila 95’i ithal. Bu durum, ‘yerli ve milli üretim’ konusunu ön plana taşıyor. Konu önemle ele alınıyor, yeni projeler ortaya koyuluyor.

100 haneden 35’i mama kullanıyor

Bebek maması kategorisinin büyüklüğü ise 835 milyon lira civarında. Kavanoz ve kaşık mama pazarı, bebek ve küçük çocuk bulunan her 100 hanenin 35’ine ulaşıyor. Mama tarafında da dışa bağımlılığı minimize etmek, yerlileşmek için önemli çalışmalar yürütülüyor. Hükümet, kur dalgalanmalarının ardından şişen ithalat faturasını geriye çekmek amacıyla ülkemiz firmalarını yatırıma teşvik ediyor.

Bakım ve sağlık harcamaları yüksek

Bebek bakım ve temizlik ürünleri pazarının büyüklüğü 700 milyon lira. Pazarı bebek mendili, şampuanı ve kremi oluşturuyor. Satış grafiği artan bu ürünlere bölge ülkelerden de art arda sipariş geliyor. Miniklerin periyodik kontrollerinin, ilaçlarının, aşılarının aylık maliyeti bin liradan başlıyor, 3 bin lirayı dayanıyor. Her sene 1 milyon çocuk dünyaya geldiğine göre yeni doğan bebeklerin hastane maliyeti 1 milyar ila 3 milyar lira. Buna 0-3 ve 3-10 yaş grubundan çocuklar eklenince rakam daha da yükseliyor.

Fuarda buluştular

Yeni yılın ilk anne bebek ürünleri fuarı CBME Türkiye, dün kapılarını açtı. 12 Ocak akşamına kadar İstanbul Fuar Merkezi - CNR Expo’da ziyarete açık olacak fuarda, 2019 yılı ilkbahar ve yaz aylarında vitrinleri süsleyecek çocuk kıyafetleri ve ürünleri sergileniyor.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 11:10
  1. İzmir
  2. İstanbul
  3. Bursa
  4. bebek ve çocuk pazarı
  5. LC Waikiki
  6. De Facto
  7. Koton
  8. US Polo
  9. Bebek araç gereç ve mobilyaları
  10. Bebek maması
  11. kur dalgalanmaları
  12. Bebek bakım ve temizlik ürünleri
  13. CBME Türkiye
  14. İstanbul Fuar Merkezi - CNR Expo

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