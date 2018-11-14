THY- Noukşot
0553 313 94 23

Bebek büyütürken doğru bilinen yanlışlar

Yeni anne olmuş kişilere çevreden insanlar müdahale eder. Bazen doğru olsa da bazen de yanlış bilgilendirilir. İşte doğru bilinen yanlışlar…

14 Kasım 2018 Çarşamba 18:00
Bebek büyütürken doğru bilinen yanlışlar

DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR

YANLIŞ: Ne güzel bebeğimi iyi beslemişim, tam 4 kilo doğdu. Sağlıklı bir çocuk olacak!

DOĞRUSU: Bebeğin kilolu doğması tabii ki sağlıklı olduğu anlamına geliyor ama her zaman değil. Üstelik altta yatan neden annenin hamilelik sırasında yaşadığı diyabetin sonucu olarak ortaya çıkan anormal bir tablo da olabiliyor. Bu durumda bebeğin ve annenin yakından takip edilmeleri gerekebiliyor. Çünkü annenin diyabeti bebeği kötü yönde etkileyebiliyor; örneğin metabolik hastalıkların yanı sıra kalp veya böbrek anomalileri gelişebiliyor. Ayrıca bebeğin kan şekeri düşebiliyor, bunun sonucunda da sağlığı bozulabiliyor

YANLIŞ: Bebeğimin baş çevresi normalden biraz düşük çıktı. Bu durum ileride mutlaka zekasını etkileyecek!

DOĞRUSU: Bebeğin baş çevresinin poliklinik muayenesinde normal sınırların biraz üstünde ya da biraz altında seyretmesi, ebeveynler tarafından genelde endişe verici bir durum olarak değerlendiriliyor. Ancak bu durum olağan ailesel bir özellikten de kaynaklanabiliyor. Anne ve babanın baş büyüklüğü ise bunda çok belirleyici oluyor. Ancak bebeğin baş çevresinin büyüme hızı öncekilere göre aşırı şekilde artmış ya da azalmışsa, altta yatan nedenler hidrosefali ve mikrosefali gibi sorunlar olabileceği için bunun mutlaka araştırılması gerekiyor.

YANLIŞ: Oğlumu yaşıtı olan başka bir çocukla karşılaştırdığımda boyu kısa ve kilosu düşük kalıyor. Oğlum ileride kısa boylu ya da zayıf olacak.

DOĞRUSU: Anne ve babalar genelde çocuklarını diğer ebeveynlerin çocukları ile karşılaştırıp, "Çocuğumun boyu yaşıtlarıyla karşılaştırdığımızda çok kısa" ya da "kilosu çok düşük" gibi değerlendirilmeler yapabiliyor. Her çocuğun büyüme potansiyeli farklı oluyor. Bunu anne ve babadan aldığı genetik özellikler ile beslenme ve yetişme ortamı gibi çevresel faktörler etkiliyor. Eğer aynı yaştaki çocukların tümü aynı boy ve kiloya sahip olsalardı çocuklar için "büyüme eğriliği tablosu" ortaya çıkmazdı. Bu eğriler toplumdaki çocuk popülasyonunun büyümesindeki çeşitliliği gösteriyor. Bazı çocuklar büyüme eğrisinin üst sınırında büyürken, aynı yaştaki bazı çocukların büyüme seyri ise alt sınır civarında olabiliyor. Yani her çocuğun büyüme seyrinin üst eğrilerde seyretmesi gerekmiyor. Büyüme eğrisinin sağlıklı kabul edilen alt sınırın altında veya üst sınırının üstünde olmadıkça bu durum normal değerler olarak kabul ediliyor.

YANLIŞ: Çocuğumun büyümesi, büyüme eğrisinin altında. Bu sorun beslenmeyle düzelir, başka bir şey yapmaya gerek yok.

DOĞRUSU: Çocuğun büyümesi alt sınırın altındaysa bu durumun neden kaynaklandığı mutlaka araştırılmalı. Çünkü altında beslenme eksikliği, fark edilmemiş hipotiroidi gibi hastalıklar ve genetik faktörler olabiliyor. Eğer altta yatan neden araştırılmaz ve ortadan kaldırılmazsa bebeğin büyümesinin yanı sıra sağlığı da risk altına girebiliyor.

YANLIŞ: Bebeğim anne sütüyle besleniyor ve çok kilolu. İleride mutlaka obez olacak!

DOĞRUSU: Emme dürtüsü fazla olan bebekler normal büyüme ve gelişme için ihtiyaç duydukları miktarların ötesinde, onları obez yapacak kadar fazla miktarlarda besleniyor olabilirler. Sadece anne sütü alan bebeklerde aşırı kilo alımı önemli olmuyor. Bunun nedeni ise bu bebeklerin çoğunun 1 yaşına kadar ideal kiloya gelmeleri. Mamayla birlikte anne sütü alan ya da sadece mamayla beslenen bebeklerde ise aşırı kiloya karşı dikkatli olmalı. Çünkü bu durum çocuğun obez olmasına yol açabiliyor. Dolayısıyla böyle bir sorun olduğunda mama miktarının, mama verme sıklığının ve sulandırma işleminin tekrar değerlendirilmesi gerekiyor.

Haber Tarihi: 14 Kasım 2018 Çarşamba 18:00
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Rusya'dan flaş Türkiye kararı! Tonlarca geri gönderildi
    1. Rusya'dan flaş Türkiye kararı!..
    2. Ekmek hamuruyla bunları da deneyin
    3. Bu yiyecekler mutluluk veriyor
    4. Bebek büyütürken doğru bilinen yanlışlar
    5. Anne sütünün mucizeleri
    6. CHP'den Mansur Yavaş çok sert cevap
    7. AB'den Türkiye açıklaması: Felaket..
    8. İstanbul namaz vakitleri kaçta?
    9. Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 4..
    10. Çamaşır makinesine bir kaşık karabiber..
    11. Nurdağı’nda orman yangını çıktı
    12. 4 soru 4 cevap
    13. Sızdırıldı! WhatsApp'a 2 yeni özellik..
    14. Malatya'da bomba yüklü araçla..
    15. Orkide dirençlidir, yeter ki bakmasını..
    16. Kocaeli'de kamyon alev aldı,..
    17. Yunanistan göçmenleri demir çubukla..
    18. Bursa'da bebeğin yemek borusuna kaçan..
    19. CHP'den Mansur Yavaş'a rozet yanıtı
    20. Af ne zaman çıkacak?
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Kadir Mısıroğlu'ndan, Ali Erbaş'ın ziyaretine dair açıklama
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Berna Laçin hakim karşısında böyle kıvırdı
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cami imamı, başkan adaylığını Cuma vaazında duyurdu! Sosyal medyadan tepki yağmuru
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Cumhuriyet tarihinin en büyük otoyolu açılıyor!
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama
    Şehit sayısı yükseldi! Türkiye'den zehir zemberek açıklama

    Günün Karikatürü

    14 Kasım 2018
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    Katar Şeyhi'nin hibe ettiği dev uçaktan ilk fotoğraf geldi
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş
    İtalya'daki 'zirve içindeki zirvenin' sebebi ortaya çıktı! Türkiye ile aynı masaya oturmak istememiş