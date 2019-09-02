Bebek arabasını çalan şüpheli kamerada Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın önünden çaldığı bebek arabasını götüren kadın, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bir apartmanın önünden çaldığı bebek arabasını götüren kadın, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Edinilen bilgiye göre, Dalyan Mahallesi’nde pazar yeri yakınındaki bir apartmanın birinci katında dış kapının önünde duran bebek arabası çalındı. Hırsızlık ihbarının yapılması üzerine adrese sevk edilen polis ekipleri, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamera görüntülerini inceledi. Görüntülerde polis, bir kadının boş olan bebek arabasını götürdüğünü belirledi. Polis ekipleri, eşkalini tespit ettikleri kadını yakalamak için çalışma başlattı.

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