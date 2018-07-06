Bebeğinizin tırnaklarında morarma varsa...

Dünyada her sene yaklaşık 15 bin bebek kalp hastası olarak doğuyor. Bu hastalık ilk 1 ayda tedavi edilmezse ciddi sorunlara neden olabiliyor.

Uzmanlar ebeveynlerden birinin doğumsal kalp hastası olmasının bebeğin de kalp hastası olma riskini yükselttiğini söylüyor. Ayrıca hamilelikte yaşanan enfeksiyonlar, sigara, alkol, diyabet de bebekte bu hastalığın görülmesine neden olabiliyor.

Bebeğinizin ağız içinde ve tırnaklarında morarma varsa, hızlı soluk alıp veriyorsa, emmek istemiyorsa veya emerken çabucak yoruluyorsa, iştahsızlığı varsa ve kilo alma konusunda zorlanıyorsa doktora götürmelisiniz.