Bebeğinizin sağlığı için bu yanlıştan uzak durun

Ebeveynler bebeklerinin yeterli miktarda vitamin alması için ev yemeklerinin suyuna ekmek doğrayıp yedirirler. Peki bu doğru mu?

1 yaşından küçük bir bebeğiniz varsa ve ona yemek suyuna ekmek yediriyorsanız bu çok yanlıştır. Çünkü yetişkin yemekleri küçük bebekler için içeriğindeki tuz nedeniyle zararlıdır. Tuz böbreklerde soyum yükü oluşturur diyabet ve obezite hastalıklarının riskini artırır.