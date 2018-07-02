Bebeğinizin sağlığı için bu yanlıştan uzak durun
Bazı ebeveynler bebeklerinin vitamin ihtiyacını ev yemeklerinin suyundan karşılamaya çalışırlar. Fakat 1 yaşından küçük bebekler için bu çok yanlıştır!02 Temmuz 2018 Pazartesi 16:06
Ebeveynler bebeklerinin yeterli miktarda vitamin alması için ev yemeklerinin suyuna ekmek doğrayıp yedirirler. Peki bu doğru mu?
1 yaşından küçük bir bebeğiniz varsa ve ona yemek suyuna ekmek yediriyorsanız bu çok yanlıştır. Çünkü yetişkin yemekleri küçük bebekler için içeriğindeki tuz nedeniyle zararlıdır. Tuz böbreklerde soyum yükü oluşturur diyabet ve obezite hastalıklarının riskini artırır.
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