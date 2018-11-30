Bebeğinizi kundaklıyor musunuz?

BEBEĞİ KUNDAKLAMANIN FAYDALARI NELERDİR?

Bebekler bazen uykuya dalarken irkilme refleksi gösterirler, bu da aniden uyanmalarına ya da ağlamaya başlamalarına neden olabilir. Kundaklamak, bebek irkildiğinde fazla hareket etmesini engelleyerek uyguya geçmeyi kolaylaştırır.

Aşırı uyarılmış bebekler huzursuz olurlar. Kesilmeyen ağlama, beslenme ve uyuma güçlüğünü engellemek için kundaklamak yardımcı olabilir.

Bebeğin hareket alanının daralması, anne karnındakine benzer bir his sağladığı için de bebeğin rahat ve güvende hissetmesine yardımcı olur.

BEBEK KUNDAKLANIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Olası risklerden kaçınmak için bebeğinizi kundaklarken bunlara dikkat etmelisiniz:

Kalça çıkığı gibi riskli durumlardan kaçınmak ve bebeğinizin doğal hareketlerini desteklemek için, özellikle bacakları çok sıkı sarılmamış olmalıdır.

Bacaklarını kalçadan itibaren yukarı-aşağı hareket ettirebileceği şekilde sarılmalı ve mümkün olduğunca esnek bir kumaş kullanılmalıdır.

Ani bebek ölümü sendromundan kaçınmak için, bebeği kundakladıktan sonra üzeri örtülmemeli, bebek mutlaka sırt üstü veya sırtı küçük bir yastıkla desteklenerek hafifçe yana doğru yatırılmalıdır. Bebeğinizin rahatça nefes alabileceğinden emin olmalısınız.

Bebek doğduğu günden itibaren kundaklanmaya başlanmalıdır. Doğumdan birkaç hafta sonra kundaklanmaya başlanan bebekler, kendi kendilerine hareket ederek uyumaya alışacaklarından kundağı yadırgayabilirler.

Bebek yattığı yerde sağa-sola dönmeye başladığında ise kundaklamayı bırakmalısınız.

Bebeğinizle beraber uyuyorsanız da kundaklamak iyi bir fikir olmayabilir.

Sizin vücut ısınız ve yatak örtüleri, kundaklanmış bebeğin vücudunun fazla ısınmasına neden olarak bebeğe rahatsızlık verebilir. Ayrıca uyku arasında ona fazla yaklaştığınızda kollarıyla tepki verip sizi uyaramayacağı için de tehlikeli olabilir.

BEBEK DOĞRU BİR ŞEKİLDE NASIL KUNDAKLANIR?

İnce, esnek ve hafif bir kumaş kullanılmalıdır.

Bebeğin başı sarılmamalı, omuzlarının altına kadar kundaklanmalıdır.

Kundaklanan bebek daima sırt üstü olacak şekilde yatırılmalıdır. Bebek kendi kendine dönmeyi öğrendiğinde kundaklama bırakılmalıdır.

Kundaklarken sardığınız bezin iyice gerilmiş olduğundan emin olun, ancak bebeği çok sıkı bir şekilde de sarmayın. Özellikle bacaklarının hareketi kısıtlanmamalıdır.

Kundaklamayı bırakırken bebeği yavaş yavaş kundaksız uyumaya alıştırmak gerekir. Birkaç kez önce sadece bir kolunu, sonra iki kolunu açıkta bırakarak uyutmayı deneyin, daha sonra kundağı tamamen bırakın.

Bebeği yalnızca uyurken kundaklayın. Uyandığında kundağını çözün ve tekrar uyuyacağı zamana kadar da kundaklamayın.