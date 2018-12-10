Bebeğinize yemeğini püre şeklinde veriyorsanız…

Bebeğinize yemeğiniz püre şeklinde vermeyin. Püre yemekler, bebeklerin dil gelişimini olumsuz etkiliyor! Bebeklerin içerik yönünden zengin ve kolay yemesi için püre haline getirilen yemeklerin gelişimlerine zarar verdiğine dikkat çeken uzmanlar, bu beslenme tarzının tıpkı “fast food” gibi kolay, hızlı ama zararlı olduğunu vurguluyor. Uzmanlara göre, bebeği kolaya alıştıran bu yöntem; tat farkındalığı, çiğneme, etkin dil hareketleri ve yutmanın sağlıklı gerçekleşme süreçlerinin takibinde sorun yaşamasına yol açıyor.

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, bebeklerin beslenmesinde çokça tercih edilen püre şeklindeki “ezilmiş yemek” şeklinin yutma bozukluklarından çiğneme ve etkin dil hareketlerinin öğrenilmesine kadar pek çok soruna sebep olduğuna dikkat çekti.

PÜRE YEMEKLERE DİKKAT!

Pek çok katı gıdayı hızlıca püre kıvamına getirip bebeklerimizi beslemek son dönemde bilinçli anneler tarafından çok tercih ediliyor. Farklı birçok besini bir arada ve çok kolay bir şekilde yutulacak şekilde yedirmek son dönemde bebekli ailelerin vazgeçilmezi. İki dilim peynir, birkaç parça salatalık, domates, ekmek, 2 kaşık bal ve azıcık sütle öğün kolayca püreye dönüştürülüyor. İçerik olarak oldukça besleyici. Besleyici olması bireyin gelişimini de yeteri kadar destekleyici olduğu anlamına gelir mi, tartışılır.”

GIDA ÇEŞİTLİLİĞİ KADAR TÜKETME BİÇİMİ DE ÖNEMLİ

Sağlıklı bilişsel gelişim için tüketilen gıda çeşitliliği kadar tüketme biçiminin de oldukça önemli olduğunu vurgulayan Dil ve Konuşma Bozuklukları Uzmanı İbrahim Yaşa, “Püre haline gelmiş bir karışım için 9 ayını doldurmuş bir bebeğin tek yapması gereken, ağzının içinde bulunan bu karışımı tek hamlede yutkunmak! Tat almaya gerek yok, ağız içerisinde lokmayı (bollus) çevirmeye, çiğnemeye, dil köküne doğru itme hareketine gerek yok, sadece dilinin üstünde tut ve yutkun. Bu kadar basit! Basit olması etkili beslenme için yeterli olmamakta, basit tüketim ilerleyen yaşla beraber bebeğin edinmesi gereken tat farkındalığı, çiğneme, etkin dil hareketleri ve yutmanın sağlıklı gerçekleşme süreçlerinin takibinde sorun yaşamasına neden olmaktadır” uyarısında bulundu.

YUTMA SORUNLARI ORTAYA ÇIKIYOR

“Bu duruma annelerin en büyük bahanesi, ‘yemiyor’, ‘ne verirsek dili ile çıkartıyor’ yakınmaları ile gelen ‘iştahsızlık’ şikayetine sığınmak oluyor” diyen İbrahim Yaşa, “Bahaneler ne kadar geçerli de olsa blender kullanılarak hazırlanan fast food gıdaların tüketimi ile 6 ay sonrası ek gıda ile desteklenen bebekler ileride ciddi çiğneme ve yutma bozuklukları temelli beslenme problemleri yaşayabilmekte ve sürece müdahale önem taşımaktadır” diye konuştu.