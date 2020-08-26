Bebeğinin çıplak pozlarını pazarlayarak gündeme gelmişti
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada gündem olan bir skandalın üzerine başka bir skandal daha gündeme geldi. Yarı çıplak pozları ile internet üzerinden kendini ve bebeğini pazarlayan ahlaksız kadın erkek çıktı, gözaltına alındı.
Sosyal medya üzerinden yarı çıplak pozları ile kendini ve bebeğini pazarlayan Elif Sarı isimli kadın, sahte hesap çıktı. Yabancı bir kadının fotoğraflarını kullanarak insanları ahlaksızca dolandıran bir adam ortaya çıktı.
Gaziantep’te polise yapılan ihbar sonrası harekete geçen emniyet ekipleri Y.E. isimli erkek gözaltına alındı.
Sosyal medyada iğrenç fotoğraflar paylaşan kadının ardından bambaşka bir iğrençlik çıkması durumu daha karmaşık hale getirdi.
Bebeği ile fotoğraflar paylaşan kadın yabancı uyruklu olmasıyla birlikte bebeğini pazarlamadığı fotoğraflarının çalındığı öğrenildi.
Y.E isimli erkeğin sosyal medyada provoke paylaşımları ve dolandırıcılık suçundan gözaltına alındığı bilgisi geçildi.
Gözaltına alındıktan sonra konuşan dolandırıcı, "Çok pişmanım, bir daha yapmayacağım." ifadelerini kullandı.