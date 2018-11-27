Bebeğini ölüme terk eden anne serbest bırakıldı!

Geçtiğimiz yıl, 38 yaşındaki Devrim K., hamile kaldı. Genç kadın hamileliğini iddiaya göre çok geç fark etti ve bu nedenle kürtaj olamadı. 9 ay boyunca ailesinden ve arkadaşlarından hamileliğini saklayan genç kadın, 5 Nisan günü İstanbul'da özel bir hastanede doğum yaptı.

Bebeği herkesten sakladı

22 Nisan tarihine kadar hastanede kalan bebek daha sonra genç kadının Kağıthane'de annesi ile ikamet etmekte olduğu dairenin çatı katında kalmaya başladı. Ve yine iddiaya göre, genç kadın mesaisini aksatmadan işe gidip geliyor, bebeğin bakımı ve beslenmesi ile sadece akşamları ilgileniyor, apartmandaki bir kısım kişilerin ise gündüz çalışması dolayısıyla bebeğin varlığından hiç kimsenin haberdar olmuyordu.

Nisan bebek bakımsızlıktan öldü

Geçtiğimiz Nisan ayında ise iddiaya göre, Nisan bebek bakımsızlıktan dolayı hayatını kaybetti. Korkuya kapılan genç kadın, poşete koyduğu bebeği Kağıthane Mezarlığına götürerek, bir mezarda yüzeysel olarak gömdü. Fakat, sokak hayvanları tarafından çıkartılıp sürüklenen ölü bebek görevlilerce fark edildi. Sanayi Polis Merkezi Amirliği görevlilerince sol ve sağ bacağı ile bir kısım uzuvlarının sokak hayvanları tarafından koparıldığı tespit edilen bebeğin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

Kendisini ihbar etti

O günlerce vicdanına yenik düşen Devrim K., İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurarak kendisini ihbar etti. Genç kadın, sevgilisiyle yaşadığı birliktelik dolayısıyla hamile kaldığını, kürtaj olamadığını, hamilelik esnasında çevresindeki kişilere ve ailesine hamile olduğunu bildirmediği, Nisan bebeği doğurduğunu anlattı. Kağıthane'de annesi ile ikamet etmekte olduğu dairenin bir üst katında bulunan boş daireye ölen bebeği bıraktığını kaydeden Devrim K., "Bebeğin varlığından kimse haberdar değildi. Nisan veya Mayıs ayı içerisinde bir gün bebek öldü. Ben bebeği aynı dairede tutmaya devam ettim. Bebek çürümeye başladı. Mayıs ayının son günlerinde bebeği Kağıthane Mezarlığına gömdüm" dedi.

Tutuklanmadı

Yürütülen soruşturma kapsamında, Kağıthane Mezarlığı'nda bulunan bebek teşhis edildi ve genç kadın kendi bebeği olduğunu kabul etti. Tutuklanma talebiyle İstanbul Sulh Ceza Mahkemesi'ne sevk edilen genç kadın, Adli Kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Ölen bebeğin kesin ölüm sebebinin tespiti için her ne kadar Adli Tıp Kurumu Morg İhtisas Dairesine gönderilmiş ise de, bebeğin bulunduğu tarihten öncesinde ölmüş olması, bulunduğu sırada vücudunun bir kısmının parçalanmış ve çürümeye başlamış olması dolayısıyla kesin ölüm sebebinin tespit edilemedi.

15 yıl istendi

Sabah'ın haberine göre, savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda, genç kadının doğumunu yaptığı bebeği yaklaşık 20 günlük olduğu sırada boş bir daireye bırakarak kısıtlı olarak bakımını gerçekleştirmeyerek ölüme terk ettiği gerekçesiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamede, genç kadının doğurduğu bebeğin ölümüne sebebiyet vermek için hem doğal olarak hem kanuni olarak yükümlü olduğu bakım, gözetim, beslenme ve diğer tüm ihtiyaçlarını gidermediği kaydedildi. Genç kadının "İhmali Davranışla Ölüme Sebebiyet Verme" suçundan 15 yıla kadar hapsi istendi. Dava, ilerleyen günlerde Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülecek.