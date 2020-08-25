Bebeğini çıplak bir şekilde pazarlayan kadın için bakanlık harekete geçti

Elif Sarı isimli ahlaksız kadın kendini pazarladığı bir paylaşımında bebeği ile olan fotoğrafını internet ortamına yüklemişti. Bu paylaşımdan sonra bir adamla yaptığı yazışmalar üzerine bakanlık harekete geçti.

Paylaşımından sonra bir adamla arasında şöyle bir diyalog geçmişti.

Adam: Canım neden cevap vermiyorsun

Kadın: Ney

A: Bebeğinde şovun içinde var mı?

K: Evet, istersen.

A: Çıplak gösteriyor musun bebeğini

K: Evet.

Bu konuşmalar da sosyal medyada yayınlanınca tüm Türkiye tepki gösterdi ve bu konuşma binlerce kişi tarafından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na şikayet edildi.

Söz konusu şikayetlerin ardından, çocuklarımızı ihmal ve istismara sürükleyenleri karşısında bulunacağını ileten Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, "Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Bilişim Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) ilgili görüntülerdeki kişinin tespiti ve gereğinin yapılmasına ilişkin resmi yazı gönderildi. Görüntülerde yer alan mağdur çocuğumuz için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülmekte olup, çocuğumuzun bu sağlıksız ortamda kalmaması için gerekli işlemler yapılacaktır. "Çocuklarımızı ihmal ve istismara açık hale getirecek, toplumsal değerlerimizin yozlaştırılmasına yol açacak her durumun karşısında ve çocuklarımızın yanında olmaya, onların üstün yararını gözeterek çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.