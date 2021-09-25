  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

"Mahremiyet" rezaletinin baş aktörü Berfu Yenenler'in sicili de bozuk çıktı

Türkiye ve Azerbaycan'ı tehdit eden İranlı imamdan yeni açıklama! Azerbaycan'da gündem oldu

Hıncal Uluç'tan itiraf üstüne itiraf: O isme hiç oy vermedim, dostum İmamoğlu telefonlarımı açmıyor

Muhatabımız terörist başıdır diyenler bakın çözüm yolunu nasıl açıkladı!

Ve Cumhuriyet’ten beklenen haber geldi! Foyaları ortaya çıkınca o yalana sarıldılar

Aziz Sancar'ı üzen bayrak detayı! Gerçeği öğrenince havalara uçtu

İranlı siyasetçiden Azerbaycan için skandal sözler!

Vatandaşlar isyanda! Ev sahiplerinden "pes" dedirten fırsatçılık

İmamoğlu'na ateş püskürdü: Beceriksizliğin faturasını bize kesiyorlar

24 saat içinde Yunanistan'a destek verdiler! Atina basını manşetlere taşıdı
Yaşam Bebeğini canlı canlı mezara gömmüştü! Cani anne ve nine ile ilgili yeni gelişme
Yaşam

Bebeğini canlı canlı mezara gömmüştü! Cani anne ve nine ile ilgili yeni gelişme

Adıyaman'da gayrimeşru ilişkiden doğan bebeğini canlı canlı mezara gömen cani anne ve nine adliyeye sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 19:19:00 -
Bebeğini canlı canlı mezara gömmüştü! Cani anne ve nine ile ilgili yeni gelişme

Adıyaman’da birkaç günlük bebeği canlı canlı mezara gömdükleri iddia edilen anne ve nine adliyeye sevk edildi.

Bebeğin annesi ve ninesi gözaltına alındı

Adıyaman Belediyesi Eski Mezarlıkta meydana gelen ve birkaç günlük bebeğin canlı canlı gömülmesi olayının failleri olarak iddiaya göre, polis ekipleri bebeğin annesi ve ninesini gözaltına aldı.

Adliyeye gönderildi

Evlilik dışı ilişkiden olduğu öğrenilen bebeği canlı olarak toprağa gömdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorgulandı. Sorgulamalarının ardından adliyeye getirildi.

Polisin geniş güvenlik önlemi altında getirilen 2 kişi Adıyaman Cumhuriyet Savcılığı’na çıkartıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay