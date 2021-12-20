Bebeğin erken konuşması için ne yapmalı?
Bebekler ne zaman konuşur sorusu ailelerin kafasını kurcalayan soruların başında gelir.
Bebeklerin genel olarak doğumdan sonraki 9 ile 12 ay arasında basit hecelerden oluşan kelimeleri kullanmaya başladıkları bilinir. 12 ile 18 aylık zaman diliminde ise kelimeleri daha doğru telaffuz edebilmeye başlarlar.
Daha konuşkan bir ortamda veya daha çok diyalog dinlenebilen bir ortamda büyüyen bebeklerin 3 yaşına geldiğinde diğer bebeklere nazaran daha yüksek IQ seviyelerinde olduğunu biliyor muydunuz?
Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; 3 yaşına kadar televizyon izleyen ve bilgisayar oyunu oynayan çocukların dil gelişimi olumsuz yönde etkileniyor. Buna karşın anne babaların erken dönemden itibaren bebekleri ile oynaması, ilgilenmesi, konuşması, mimiklerle ve taklit sesleri ile bebeğin işitsel ve görsel olarak dil gelişiminin desteklenmesi, bebeğin konuşması üzerinde olumlu etkiler bırakıyor.
Bebeğin erken konuşması için ne yapmalısınız?
- Bebeğinizin çıkarttığı seslere tepki verin
- Bebeğinizle sık sık konuşun
- Bebeğiniz “ba””ma”gibi sesler çıkartıyorsa “Acıktın mı ?”Oyun oynayalım mı?”Babanı mı özledin “gibi cümleler kurun.
- Ona seslenirken “tatlım” “canım” yerine kendi ismi ile seslenin.
- Bebeğinizin farklı sesler ve tonlar öğrenmesi için sesinizi değiştirin, taklitler yapın, farklı tonlarda konuşun.
- Bebeğinizle konuşurken onun da cevap vermesi için bir süre bekleyin
- Ona söz hakkı verin.
- Bebeğinize aldığınız oyuncaklar ile beraber oyanyın.
- Oynadığınız oyunlar da sürekli kelimeler tekrarlayın.