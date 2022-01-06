Elbette hamilelikte yediklerimiz sadece zeka değil bebeğin tüm beden ve beyin gelişimi için çok önemli. Peki hamilelikte nelere dikkat edersek bebeğimiz daha sağlıklı dünyaya gelir?

Bebeğin daha zeki doğması için yapılması gerekenler

Bebeğin zeka gelişimini olumsuz etkileyen bir diğer etken ise hamilelik dönemi beslenmesinde vücuda yetersiz alınan A, D, E , B6, B12 vitaminleri, Folik asit, Omega 3, demir, bakır, çinko, selenyum bebekte geç konuşma, öğrenme zorluğu, davranış sorunları, düşük zeka durumlarıdır. Zihinsel gelişim için çok önemli bir yeri olduğu bilinen çinko önemli bir maddedir. Çinko değeri yüksek olan besinlerden deniz ürünleri, et, fındık, ceviz, süt ve yumurta gibi besinler tüketilebilir. Meyve sebze mevsiminde tercih edin şekerden ve aşırı tuzdan kola ve hazır meyve sularından uzak durun. Yani doğal sanayileşmemiş beslenmeyi tercih en azından ilk üç ay buna dikkat edin.

Bol bol hareket edin sağlıklı bir hamilelik geçiriyorsanız yürümenizde, spor yapmanızda, çalışmanızda hiç bir engel yok. Aşırıya kaçmadan güneşe çıkın Güneş D vitamini için çok önemlidir.

Bebeklerde dil gelişimi için ne kadar erken başlasanız yeri bol bol bebeğinizle konuşun anne karnında olsa bile yumuşak bir ses tonu ile ona masallar anlatın, şarkılar söyleyin müzik dinletin doğumdan bebeğiniz sadece sizin sesinizle bile sakinleştiğini göreceksiniz.

Stressiz hamileliklerin sonucunda sakin bebekler doğuyor bu bilimsel bir araştırma değil sadece benim görüşüm. Hamilelikte mutlu olun tadını çıkarın bir kadının yaşayabileceği en güzel tecrübeyi sonuna kadar yaşayın.

20. haftadan sonra karnınıza dokunma ya da çarpmaları bebeğiniz hisseder. Araştırmalar bebeğin annesinin ve babasının dokunuşlarını bile ayırt ettiğini gösteriyor. Bu nedenle zaman zaman badem yağıyla karnınıza masaj yapmalısınız.

Tüm bu maddeler içinde en önemlisi, bebeğinizin müzik kulağını geliştirmektir. Bebekler doğmadan önce müzik sevmeye başlar. Müzik bebeğin serotonin seviyesini artırır ve doğduktan sonra aynı müziği duyduğunda güzel hisleri tekrar yaşar.

Ritmik şarkılar söyleyerek bebeğinizi akord edebilirsiniz. Kafiyeli çocuk şarkıları bunun için idealdir. Aynı şarkıları bebeğiniz doğduktan sonra duyunca, sakinleşecek ve keyiflenecektir.