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Aktüel Bebeğin battaniyesine uyuşturucu gizlemişler
Aktüel

Bebeğin battaniyesine uyuşturucu gizlemişler

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:20:25 -
Bebeğin battaniyesine uyuşturucu gizlemişler

NİĞDE (AA) - Niğde'de bir araçta yapılan aramada, bebeğin sarılı olduğu battaniyeye gizlenmiş sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yabancı uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Niğde-Adana Otoyolu Eminlik gişelerinde, şüphe üzerine bir aracı durdurdu.

Araçta narkotik köpeğiyle yapılan aramada, Suriye uyruklu F.H'nin kucağındaki bebeğin sarılı olduğu battaniyenin içinde 98,56 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

F.H. ile araçtaki Suriye uyruklu 3 şüpheli gözaltına alındı.

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