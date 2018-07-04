Bebeğe çorba ne zaman verilmelidir?

Katı gıdalara geçecek bir bebeğin bu adımı hayatının ilk değişimini ifade etmektedir. Katı gıdaya geçişte ilk tüketilen yiyecekler arasında yoğurt, bazı meyveler ve çorba gelmektedir.

Bebeğin gelişimini takip ederek anne sütüne takviye verilecek katı gıdanın miktarı ve çeşidine karar vermek en doğru yöntemdir. Anne sütünden yeterince faydalanamayan bebek düzenli kilo alamaz, boy gelişimi de yeterli değildir.

Bu gibi durumlarda 4. ayını tamamlamış bebeğe yoğurt takviyesi verilmelidir. Eğer kilo alımı normal bir bebeğiniz varsa 8. aya kadar bebeğinize ağırlıklı anne sütü vererek sadece bir öğün katı gıda vermelisiniz. Bu sayede bebeğinizin uzun süre anne sütü almasını sağlamış olursunuz.

Çorba hem besleyici olması hem de tok tutarak bebeğin beslenmeden sonraki 2 saatte huzurlu olması, keyifli oyun oynaması ve uzun, deliksiz bir uyku uyuması için oldukça etkili bir katı gıdadır. Bebeğinizin katı gıdaya geçiş basamağında vermeniz gereken ilk çorba sebze çorbasıdır.

Sebze çorbası hazırlarken bebeğin zor hazmedeceği, gaz yapan sebzelerden uzak durup kolay hazmedilen, lezzetli sebzelerden seçmeye çalışın. Havuç, patates, bezelye ilk denemeniz için ideal sebzelerdendir.

Yoğurttan sonraki ilk denemenizde sadece bir kaşık sebze çorbasıyla işe başlamalı, bu miktarı aşmamalısınız. Bebeğinizin yeni tattığı bu lezzete alışması için ona zaman vermelisiniz. Sebze çorbası hazırlarken ilk denemede sıvı kıvamda hazırlamaya çalışın, daha sonra kıvamı koyulaştırın.

Mercimek çorbası gaz yapacağı ve onu rahatsız edeceği için uzun süre tercih edilmemelidir. Tarhana çorbası bebekler için güzel bir besindir. Ancak baharatlı olmaması önemlidir. İlk denediğiniz çorbaları gündüz deneyerek bebeği gözlemlemek dikkatli davranmak adına doğru davranıştır.

6. aydan sonra bebeğiniz için çorba dönemi başlamış demektir. Her bebeğin tüketim miktarı farklıdır. Bu nedenle bebeğinizi zorlamayın.

Nasılkolay.com'dan alımıştır.