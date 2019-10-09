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BEB iptali nasıl yapılır Garanti

BES’e dahil olmak istemeyen vatandaşlar maaşlarından kesilen BES’in iptal edilip bireysel emeklilik kesintisinin yeniden iadesi için BES nasıl iptal edilir? sorusunu sorgulamakta. Bireysel Emeklilik zorunluğu nedir, BES kesintisi nasıl iptal edilir, BES bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır. BES iptali nasıl yapılır Garanti? gibi sorular Garanti Bankası üzerinden kesilen BES’in iptal edilmesi için çalışanlar tarafından araştırılmakta.

09 Ekim 2019 Çarşamba 09:21
BEB iptali nasıl yapılır Garanti

BES’e dahil olmak istemeyen vatandaşlar maaşlarından kesilen BES’in iptal edilip bireysel emeklilik kesintisinin yeniden iadesi için BES nasıl iptal edilir? sorusunu sorgulamakta. Bireysel Emeklilik zorunluğu nedir, BES kesintisi nasıl iptal edilir, BES bireysel emeklilik iptali nasıl yapılır. BES iptali nasıl yapılır Garanti? gibi sorular Garanti Bankası üzerinden kesilen BES’in iptal edilmesi için çalışanlar tarafından araştırılmakta.

Garanti Bankası Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir?

Resmi tatiller hariç, hafta içi 09.00–20.00 saatleri arasında 444 0 336 numaralı Garanti Emeklilik Çağrı Merkezini arayarak müşteri temsilcileriyle görüşebilir, ayrıca 7 gün 24 saat dilediğiniz zaman "sesle yönlendirme" özelliğini kullanarak müşteri temsilcisine bağlanmadan hizmet alabilirsiniz.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 09:21
  1. BEB iptali nasıl yapılır Garanti
  2. Garanti Bankası Bireysel emeklilik nasıl iptal edilir?

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