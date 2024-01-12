Be ahlaksızlar, be vicdansızlar... Kızıldeniz’de öyle Gazze’de böyle
Karahasanoğlu, ABD ve İngiltere’nin ikiyüzlülüğüne vurgu yaparak, Kızıldeniz’deki ticaret gemileri için Husiler’e hemen saldırı düzenlendiğini, ancak Filistin’deki on binlerce insan için kimsenin kılını kıpırdatmadığını söyledi.
Güney Afrika’nın soykırım suçlamasıyla İsrail aleyhine açtığı dava bugün Lahey’de başlıyor. Tarihi davadan İsrail'in aleyhinde bir karar çıkması durumunda ise Tel Aviv'i zor günler bekliyor. Sızdırılan diplomatik yazışmalar Gazze'deki soykırımın kanıtlanması durumunda İsrail ciddi sonuçlar beklediğini gözler önüne seriyor.
Yargılama süreci hakkında Akit TV’de Murat Alan’ın sunumuyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü, Avukat Ali İhsan Karahasanoğlu önemli değerlendirmelerde bulundu.
Karahasanoğlu, ABD ve İngiltere’nin ikiyüzlülüğüne vurgu yaparak, Kızıldeniz’deki ticaret gemileri için Husiler’e hemen saldırı düzenlendiğini, ancak Filistin’deki on binlerce insan için kimsenin kılını kıpırdatmadığını söyledi.