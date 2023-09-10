BDDK’dan önemli yönetmelik değişikliği: Yer alan o maddeler ortaya çıktı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikteki bir maddesinde değişikliğe gitti.

Resmi Gazete'de yayımlanan Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına dair Yönetmelik ile birlikte,

Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğinde bulunan:

"MADDE 6 – (1) Bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlarca bir hesap döneminde yapılan bağış ve yardımların toplam tutarı, 4 üncü madde esas alınarak Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmelik uyarınca hesaplanacak bankanın konsolide olmayan özkaynak tutarının binde dördünü aşamaz. Bu tutarın en az yarısının, 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca kurumlar vergisi matrahının tespitinde kurum kazancından indirilebilir nitelikteki gider veya indirim olarak dikkate alınabilecek bağış ve yardımlardan oluşması şarttır.

(2) (Değişik:RG-27/4/2019-30757) Bankaların en az dört yıl süreyle aktiflerinde bulunan amortismana tabi menkullerinin ve katılım bankalarının mevzuattan kaynaklanan nedenlerle zorunlu olarak edindikleri katılım bankacılığı meslek ilke ve standartlarına uygun olmayan gelirlerinin ivazsız olarak temlik veya devredilmesi şeklindeki işlemler ile 24/5/1983tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununda belirtilen çocuk yurtlarında barınan çocuklar ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince yaş ikmali dolayısıyla bu yurtlardan ayrılmak zorunda tutulan kimsesiz ve korunmaya muhtaç çocukların ihtiyaçlarına tahsis edilmek üzere yapacakları yardımlar bu maddedeki sınırlara tabi değildir." maddesinin ikinci fıkrasında bulunan “yapacakları yardımlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar” ibaresi eklendiği belirtildi.

BANKALAR VE KONSOLİDE DENETİME TABİ KURULUŞLARCA YAPILABİLECEK BAĞIŞ VE YARDIMLARA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

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MADDE 1- 1/11/2006 tarihli ve 26333 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bankalar ve Konsolide Denetime Tabi Kuruluşlarca Yapılabilecek Bağış ve Yardımlara İlişkin Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “yapacakları yardımlar” ibaresinden sonra gelmek üzere “ile Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına ve Türkiye Kızılay Derneğine yapacakları bağış ve yardımlar” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 2- Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı yürütür.

BDDK'DAN KONUT KREDİSİ KARARI ÇIKMIŞTI

BDDK, ağustos ayında önemli bir karar imza atmıştı. İkinci konutunu alacak olanlara yönelik kredi kısıtlaması getirilmişti. Tüketiciler, ikinci ev alımında eskiye göre yüzde 75 daha az kredi kullanabilecek. Kısıtlama ilk ev alımında uygulanmayacak. Böylelikle krediler evini ilk kez alacak olanlar için daha avantajlı olacak.