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Ekonomi BDDK’dan ‘limit’ düzenlemesi
Ekonomi

BDDK’dan ‘limit’ düzenlemesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri yeniden belirlendi.

Yeniakit Publisher
2020-11-12 18:02:00 -
BDDK’dan ‘limit’ düzenlemesi

BDDK’dan yapılan duyuruya göre, son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere, bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2’den yüzde 5’e yükseltildi. Söz konusu oran, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5’ten yüzde 10’a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20’den yüzde 30’a çıkarıldı.

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