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BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, sahte banka site bağlantısı içeren reklamlara karşı vatandaşlara kritik bir uyarıda bulundu.

21 Ocak 2019 Pazartesi 12:52
BDDK'dan kritik uyarı! İnternetten sakın bunu yapmayın

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), sahte banka site bağlantısı içeren reklamlara karşı uyardı.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

"Son dönemde başta “twitter” adlı sosyal medya platformu olmak üzere bir takım sosyal medya platformlarında banka müşterilerini hedef alan sahte banka site bağlantılarını içeren reklamların arttığı görülmektedir. Söz konusu reklamlar, BDDK ismi ve logosuna ilaveten banka logosu ve görselleri kullanılarak hazırlanmış olup sosyal medya kullanıcılarına BDDK tarafından düzenlenmiş gibi görünen kredi kartı ücret iadesi veya banka tarafından düzenlenmiş görünen hediye çekilişi kampanyasına katılım, kredi kartı puan kampanyasına katılım, kolay kredi kullanımı gibi cezbedici ama gerçek olmayan vaatler sunmaktadır. İlgili reklamlarda, sahte sitelere yönlendirilen kullanıcılardan isim, cep telefonu, hesap numarası, kullanıcı parolası, kredi kartı numarası, banka kullanıcı kodu ve şifresi gibi kişisel bilgilerin girilmesi talep edilmektedir.

Ayrıca ilgili reklamlarda, sahte sitelere yönlendirilen kullanıcıların, bu siteler vasıtası ile mobil cihazlarına veya bilgisayarlarına, kullanıcı bilgilerine erişim amaçlı zararlı yazılımlar yüklenmesinin hedeflendiği değerlendirilmektedir. Bu yöntemlerle elde edilen bilgilerin, kullanıcıların hesaplarından para çekmeye yönelik dolandırıcılık eylemlerinde kullanılması hedeflenmektedir.

Kurumumuz tarafından yapılan duyurular resmi internet sitemiz https://www.bddk.org.tr adresinden yayımlanmaktadır. Ayrıca, tespit edilen sahte hesap yada sitelere erişim ile ilgili gerekli işlemler tarafımızca tesis edilmektedir.

Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına, yukarıda belirtilen hususların duyurulmasında ve bu çerçevede sosyal medya platformlarında yer alan söz konusu reklam bağlantılarına ek olarak, güvenlik açığı olma ihtimali yüksek olan sosyal medya platformlarında yer alan benzeri paylaşım, reklam ve ilanlara itibar edilmemesi ve gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi hususlarının hatırlatılmasında fayda mülahaza edilmektedir."

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 12:52
  1. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK)
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