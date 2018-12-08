THY- Euroleague
0553 313 94 23

BDDK'dan kredi yönetmeliğinde değişiklik

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı'nı yayımladı.

08 Aralık 2018 Cumartesi 06:53
BDDK'dan kredi yönetmeliğinde değişiklik

BDDK, internet sitesinde Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte değişiklik öngören taslağını paylaştı.

Buna göre, yönetmeliğin 3'üncü maddesine "Satıcı: Yönetmeliğin 19'uncu maddesinin birinci fıkrasında sayılan yöntemlere dayalı finansmana konu mal, hak ve hizmeti satan, sağlayan, üreten, kiralayan ve/veya dağıtan gerçek ya da tüzel kişiyi" tanımı eklendi.

Aynı yönetmeliğin kredi sınırlamalarına tabi olmayan işlemlerini düzenleyen 16'ncı maddenin birinci fıkrasının (c) bendi "Sermayesinin çoğunluğu ayrı ayrı veya birlikte Hazineye, Özelleştirme İdaresi Başkanlığına, Türkiye Varlık Fonu Yönetimi AŞ'ye ve diğer genel bütçeli dairelere ait bankalara kullandırılan krediler" şeklinde değiştirildi.

Yönetmeliğin 16'ncı maddesine "Bankanın dahil olduğu risk grubuna kullandırılan kredilerin hesabında 19'uncu maddede belirtilen finansman ortaklıkları dikkate alınmaz." şeklindeki ikinci fıkra eklendi.

Bahse konu yönetmeliğin katılım bankalarının finansman sağlama yöntemlerine ilişkin usul ve esasları düzenleyen 19'uncu maddesinde de değişikliğe gidildi.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 06:53
  1. EKONOMİ Haberleri
  2. EKONOMİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Vergi rekortmeni işadamı çıktı... Tarihin en büyük operasyonu
    1. Vergi rekortmeni işadamı çıktı.....
    2. Para yatırıma değil faize gidiyor
    3. BDDK'dan kredi yönetmeliğinde değişiklik
    4. Korkunç ölüm! Saniye saniye kaydedildi
    5. Akıncı'da itiraf geldi: Adil Öksüz'ü..
    6. O havalimanına uçuşlar iptal edildi
    7. Trump'ı bombaladı... Çılgına döndü
    8. Son dakika! Bartın Vali Yardımcısı..
    9. Poşetten Messi forması giyen..
    10. Komşu ülke polis kurşunuyla ölen genci..
    11. Trump Genelkurmay Başkanı adayını..
    12. İşte Fenerbahçe'nin yeni Josef de..
    13. Vali yardımcısı trafik kazasında..
    14. Fatih’te 5 katlı binada yangın
    15. Ali Ece: Beşiktaş'a Larin'i kim önerdi?
    16. İşte Seleznyov'un yeni takımı! Süper..
    17. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    18. Galatasaray aradığı forveti Çin'de..
    19. Filistin ile Fransa arasında..
    20. Yemenli taraflar arasında esir ve..
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    AK Parti'den Mustafa Tuna sürprizi! İşte aday gösterileceği yer
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor
    Sürücüler dikkat! Aracında bulunduranlara büyük ceza geliyor