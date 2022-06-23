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Ekonomi BDDK'dan konut kredisi kararı
Ekonomi

BDDK'dan konut kredisi kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin aldığı yeni kararı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 19:10:00 -
BDDK'dan konut kredisi kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) konut kredilerine ilişkin yeni karar aldı. Karara göre, 1. ve 2. el konutlar için konut kredilerinde kredi değer oranı farklılaştı. Degeri 10 milyon TL üzeri olan konutlar için kredi imkanı olmayacak. 2 ile 5 milyon TL arası konutlarda ise yüzde 70 kredi kullanılacak.

BDDK'dan yapılan açıklama şöyle: Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmeliğin (Yönetmelik) “Konut, taşıt ve tüketici kredilerine ilişkin sınırlamalar” başlıklı 12/A maddesinin altıncı fıkrası uyarınca, Yönetmeliğin 12/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen, tüketicilere, konut edinmeleri amacıyla kullandırılacak kredilerde ve taşıt kredileri hariç konut teminatlı kredilerde, kredi tutarının teminat olarak alınan konutun değerine oranının aşağıdaki tabloda yer aldığı şekilde belirlenmesine, Bu Kararın Kuruluş Birliklerine duyurulmasına ve Kurumun internet sitesinde yayımlanmasına karar verilmiştir.

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Yorumlar

paul

çok pahalı ya.
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