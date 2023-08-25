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Aktüel BDDK’dan KKTC ilişkin taksit kararı! Ulusal hava yolu şirketlerinden ve tarih severlerden tepki almıştı! Duyurdular
Aktüel

BDDK’dan KKTC ilişkin taksit kararı! Ulusal hava yolu şirketlerinden ve tarih severlerden tepki almıştı! Duyurdular

Yeniakit Publisher
2023-08-25 17:40:00 - 2023-08-25 17:49:23
BDDK’dan KKTC ilişkin taksit kararı! Ulusal hava yolu şirketlerinden ve tarih severlerden tepki almıştı! Duyurdular

BDDK'dan çok önemli KKTC kararı! Hükümetin yeni kararıyla Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, KKTC'ye seyahat harcamalarına 3 ay taksit imkanının devam etmesine karar verdi. Gezi rehberi: Tarih severlerin ve doğa tutkunlarının mutlaka görmesi gereken yerlerden olan Türkiye başta olmak üzere ABD, Kanada, Meksika, Brezilya, Arjantin, İngiltere, Çin, Tayland, Hindistan ve Vietnam'da gibi bir çok ülkeden akına uğrayan KKTC'ye seyahat harcamalarına ilişkin olarak kredi kartlarına 3 taksit yapılabileceğine dair yeni bir kararı aldı. İşte detayları yeni planı, belli oldu duyurdu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu, KKTC'ye seyahat harcamalarına 3 ay taksit imkanının devam etmesine karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), aldığı kararla 31 Temmuz 2023 tarihinden itibaren havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda kredi kartıyla taksitlendirme yapılmasını yasaklamıştı.

Karar başta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile çalışan seyahat acentesi ve tur operatörlerinden tepki almıştı.

BDDK, yeni aldığı karar ile KKTC’ye yapılacak olan seyahat harcamalarına ilişkin olarak kredi kartlarına 3 taksit yapılabileceğine dair yeni bir karar aldı.

BDDK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
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“Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmeliğin 26'ncı maddesinin yedinci fıkrası uyarınca, havayolları, seyahat acenteleri ve konaklama ile ilgili yurt dışına ilişkin harcamalarda taksitlendirme yapılmamasına dair 31.07.2023 tarihli ve 10631 sayılı Kurul Kararının, 31.07.2023 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere KKTC'ye ilişkin harcamalarda uygulanmamasına ve söz konusu harcamalarda taksitlendirme sürelerinin 3 ay olarak uygulanmaya devam edilmesine karar verildi.”

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