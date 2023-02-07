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Ekonomi BDDK'dan deprem sonrası karar
Ekonomi

BDDK'dan deprem sonrası karar

Bankacılık Düzenleme Denetleme Kurulu (BDDK), Kahramanmaraş merkezli toplamda 10 ili etkileyen depremlerden etkilenen vatandaşlar için mevcut ve yeni kredilerde 6 Şubat'tan itibaren 6 ay boyunca vade ve taksit kolaylığı getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-07 20:06:00 -
BDDK'dan deprem sonrası karar

BDDK, deprem felaketi nedeniyle "Bankaların Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik", "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik" ve "Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik" kapsamında alınan kurul kararlarını açıkladı.

Kararlar kapsamında, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde yerleşik kişilere yönelik, 6 Şubat'tan itibaren 6 ay süre ile kredi vadeleri ve taksitlendirme süreleri için kolaylık sağlandı.

Buna göre, söz konusu illerde yerleşik kişilere yeni kullandırılacak veya yeniden yapılandırmaya tabi tutulacak konut, taşıt ve tüketici kredilerinin vadeleri, BDDK tarafından daha önce belirlenen sürelere tabi olmayacak ve ödemesiz dönemlerin uygulanması da dahil olmak üzere bankalarca belirlenebilecek.

Öte yandan bu illerde yerleşik üye işyerlerince kredi kartları ile gerçekleştirilecek mal ve hizmet satımlarında da kredi kartları taksitlendirme süreleri de bir kata kadar artırılacak.

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