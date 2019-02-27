BDDK, kredi kartında 9 ay vadeyi 12 aya çıkardı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunca (BDDK)kredi kartlarında taksitlendirme sürelerinde düzenleme yapıldı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından hazırlanan, “Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik” dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenleme ile bazı kredilerdeki vade sınırları artırıldı. Buna göre tablet alımları hariç, bilgisayar alımlarında ve taşımacılıkla ilgili harcamalarda taksit sınırı 6 aydan 12 aya, seyahat acenteleri ile ilgili yurt içine ilişkin harcamalarda, sağlık ve sosyal hizmetler ile ilgili harcamalarda 9 aydan 12 aya çıkarıldı. Kurumsal kredi kartlarındaki genel taksit sınırı da 9 aydan 12 aya yükseltildi.