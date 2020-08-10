BDDK, Aktif Rasyosu hesaplamasında değişikliğe gitti

İSTANBUL (AA) - Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Aktif Rasyosu (AR) değerinin 1 Ağustos'tan itibaren aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankaları için yüzde 80'den yüzde 75'e düşürüldüğünü duyurdu.



BDDK'dan yapılan duyuruya göre, AR'ın hesaplanmasına ilişkin bankalardan gelen taleplerin normalleşme adımları çerçevesinde dikkate alınması uygun görülerek 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak şekilde düzenlemeye gidildi.

Kurul kararı ile AR değeri 1 Ağustos'tan itibaren aylık ortalamasının mevduat bankaları için yüzde 100'den yüzde 95'e, katılım bankaları için yüzde 80'den yüzde 75'e düşürülürken, AR'daki yabancı para cinsi kalemlerin TL'ye çevrimi, haftalık hesaplama tarihlerine ait Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB) döviz alış kurlarının kullanıldığı yöntemden "bir önceki takvim ayında gerçekleşen ortalamanın esas alınması" şeklinde revize edildi.

Yapılan düzenleme ile AR hesaplamasında payda kısmında "Yabancı Para (YP) Mevduat" kalemine dahil edilebilen kaynaklardan, KKTC'de yerleşik kişilerden sağlananlar da dahil olmak üzere yurt dışı yerleşik gerçek ve tüzel kişilerden sağlanan kaynakların, "YP Mevduat" kalemi toplamının YP Kredileri aşan kısmına uygulanan 1,75 katsayısına tabi olmayacak.



Ayrıca, AR hesaplamasında pay kısmında yer verilen "Menkul Kıymetler" kalemine ise Gayrimenkul Yatırım Fonları ile Girişim Sermayesi Yatırım Fonları'na kullandırılan fonlar dahil edilecek.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, Kovid-19 salgını döneminde bankacılık sektörünün reel ekonomiyi kredilendirme faaliyetlerini en etkin şekilde yerine getirmesini sağlamayı amaçlayan AR uygulamasına bankacılık sektörü başarıyla uyum sağlarken, böylece AR, küresel salgının Türkiye ekonomisi ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında en önemli unsurlar arasında yer aldı.

Normalleşme adımları kapsamında Kurul kararlarına yönelik bankalardan gelen talepler de dikkate alınarak uygulamada güncellemelerin yapıldığını ifade eden yetkililer, ilerleyen dönemde, ihtiyaç oluşması halinde, AR düzenleme yaklaşımı çerçevesine uyumun devamlılığını sağlamak, bankaların mali yapısını güçlendirmek ve kaynak verimliliğini artırmak amacıyla ilave düzenlemeler yapılabileceğini kaydetti.