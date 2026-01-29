  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Başvuruyu kim yaptı dersiniz? Teröristlere ‘vur emri’ isteyen İsmail Hünerlice için suç duyurusu Sosyal medyaya RTÜK modeli: Uyuşturucu ve şiddet içeriklerine sıkı denetim Masadaki gündem yoğun! İran'dan Türkiye'ye kritik ziyaret Özgür Özel'den kreş savunması: Reklama gelince 'kreş', konu yargıya taşınınca 'çocuk etkinlik merkezi' MSB'den İran açıklaması: Tüm tedbirler alındı Trump’ın ‘geçici’ kuklasına askeri kalkan: Maduro’yu satanlar, Rodriguez’i ‘başkomutan’ ilan etti Bakan Işıkhan: İşsizlik oranı son 25 yılın en düşük seviyesinde ICE memurları öldürmüştü! Pretti’nin tartaklandığı görüntüler ortaya çıktı ABD’li Kongre üyesi Omar: "Trump hakkımda konuştukça, ölüm tehditleri artıyor" Beni hedefe koydu Batı Yaka'da zulüm bitmiyor! Bedevi köyünde evleri ateşe verdiler
Aktüel BBP’nin 33. Kuruluş yıl dönümü! Muhsin başkan dualarla anıldı
Aktüel

BBP’nin 33. Kuruluş yıl dönümü! Muhsin başkan dualarla anıldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
BBP’nin 33. Kuruluş yıl dönümü! Muhsin başkan dualarla anıldı

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı merhum Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33’üncü kuruluş yıl dönümünde Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda bulunan kabri başında dualarla anıldı.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33’üncü kuruluş yıl dönümünde kabri başında düzenlenen programla anıldı.

BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, partinin 33’üncü kuruluş yıl dönümünde Ankara’daki Taceddin Dergahı’nda bulunan kabri başında düzenlenen programla anıldı. Anma törenine BBP Genel Başkanı Mustafa Destici’nin yanı sıra parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı. Programda Yazıcıoğlu’nun mezarı başında Kur’an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Duaların ardından kabre karanfiller ve güller bırakılırken, toprağa da su döküldü. Anma programı yapılan toplu duanın ardından sona erdi.

Mutlaka kontrole götürün! "Ağrı yoksa sorun yok" sanmayın
Mutlaka kontrole götürün! “Ağrı yoksa sorun yok” sanmayın

Sağlık

Mutlaka kontrole götürün! “Ağrı yoksa sorun yok” sanmayın

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın vizyon kent yapmak için adım adım ilerliyoruz
Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın vizyon kent yapmak için adım adım ilerliyoruz

Aktüel

Başkan Görgel, Kahramanmaraş’ın vizyon kent yapmak için adım adım ilerliyoruz

Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik"
Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik"

Gündem

Hamas'tan silahsızlanma resti! "Henüz kimseyle bu konuyu görüşmedik"

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23