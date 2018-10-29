BBP'den yerel seçim açıklaması! İttifak konusunda karar verildi

Büyük Birlik Partisi (BBP), dün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısında yerel seçimler için bir karara vardı.

BBP yönetimi 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Adliyesi'nde meydana gelen provokatif olaylarda dahli olduğu tespit edilen MKYK üyesi Remzi Çayır'ın tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bu provokatif olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK'ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.