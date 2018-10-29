0553 313 94 23
impression

BBP'den yerel seçim açıklaması! İttifak konusunda karar verildi

Büyük Birlik Partisi, MKYK ve il başkanları ile yapılan toplantıda, Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerle alakalı kararını verdi.

29 Ekim 2018 Pazartesi 11:53
BBP'den yerel seçim açıklaması! İttifak konusunda karar verildi

Büyük Birlik Partisi (BBP), dün gerçekleştirilen Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) ve il başkanları toplantısında yerel seçimler için bir karara vardı.

BBP yönetimi 31 Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlere tüm il, ilçe ve beldelerde kendi ad ve amblemiyle girme ve aday adayların tanıtılması kararı aldı.

Öte yandan Kahramanmaraş Adliyesi'nde meydana gelen provokatif olaylarda dahli olduğu tespit edilen MKYK üyesi Remzi Çayır'ın tedbirli olarak Merkez Disiplin Kuruluna (MDK) sevk edilmesi kararlaştırıldı.

Bu provokatif olayda tespit edilecek diğer kişilerin, illerde il disiplin kurullarına, genel merkez de ise MDK'ya sevk edilmesine, bir oy muhalefeti, diğer bütün üyelerin ittifakıyla karar verildi.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2018 Pazartesi 11:53
  1. Kahramanmaraş
  2. bbp
  3. Mustafa Destici

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yunanlılarla Arnavutlar arasında büyük olaylar!
    1. Yunanlılarla Arnavutlar arasında büyük..
    2. İGA güvenlik görevlisi alımı genel..
    3. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    4. Gürcistan seçimleri ikinci tura..
    5. Trabzonspor'da sakatlık şaşkınlığı!
    6. Fenerbahçe'de ilk aday Korkut
    7. Gayrimüslimler de helal gıda istiyor
    8. Başaramadılar! 3. Havalimanı hizmete..
    9. Fenerbahçe Hollanda basınına manşet oldu
    10. Sen neymişsin be 'Işgın Otu'
    11. Fuat Oktay'dan yeni havalimanı..
    12. FETÖ'cü kadın subay itiraf etti!..
    13. Alman Vakfı’ndan LGBTİ itirafı
    14. BBP'den yerel seçim açıklaması!..
    15. Türkiye'den Yunanistan'a sert tepki!
    16. Kamyon kasasında o halde görenler şoke..
    17. CHP'nin ahlak anlayışı! Küçük..
    18. AYM’nin Hizb-ut Tahrir kararı emsal
    19. Borcundan dolayı elektriği kesilen..
    20. Yargıtay işkenceci müdürün beraat..
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    Baba ve oğul Selman'dan Türkiye açıklaması!
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar
    İki ülke resmen anlaştı! Doları aradan kaldırdılar

    Günün Karikatürü

    28 Ekim 2018
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    Sokağa işeyen İlhan Şeşen'den evlere şenlik açıklama: Dikkatlice kontrol edip kimse olmadığını görünce...
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler
    3. Havalimanın adı için önerilen isimler