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BBP'den yerel seçim açıklaması: İstisnalar olabilir

Yerel seçimlere ilişkin konuşan BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, "Yerel seçimlerde belediye başkanları, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır. Tüm seçim bölgelerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz, listelerimizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır." dedi.

20 Ocak 2019 Pazar 13:28
BBP'den yerel seçim açıklaması: İstisnalar olabilir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, "BBP her zaman ve şartta devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı ve Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldığını beyan etmiştir." ifadelerini kullandı.

Keser, partisinin Şanlıurfa'da gerçekleştirilen Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Başkanları toplantısında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin bir yandan güney sınırlarının ötesinden gelebilecek tehditlere karşı güvenlik tedbirlerini artırırken bir yandan da barış ve selamet içinde seçim sürecine doğru gittiğini söyledi.

Tampon bölge eleştirisi

Keser, Türkiye'nin Münbiç'ten başlayarak Fırat'ın doğusuna olası bir harekat planladığını anımsatarak,  ABD ve koalisyon ülkelerinin başta PKK/YPG tehdidi olmak üzere diğer çevresel tehlikeleri Türkiye sınırının belli bir mesafesinin ötesinde tutmak için "Tampon bölge" teklifini devreye soktuğunu ifade etti.

ABD ve koalisyon ülkelerinin, Türkiye'nin sahaya inmiş ve çatışarak alt edemeyeceklerini bildikleri askeri hareketliliğini "Tampon bölge" önerisiyle oyalamayı planladığını ileri süren Keser, şöyle devam etti:

"Türkiye Afrin, Fırat Kalkanı Harekatı bölgesi ve İdlib'teki askeri varlığını ve hareketliliğini Fırat'ın doğusunda da göstermelidir. Cazip dahi olsa ABD'den bu istikamette gelecek tekliflere itibar etmemeli, teyakkuzla yaklaşmalıdır. ABD'nin hasmımız olduğunu ve her fırsat bulduğunda ülkemize yapıp ettikleri düşmanlıkları unutmamalıyız. Türkiye kendi tehdit ve tehlike temizliğini bizzat yapıp, kendi elleriyle tampon bölgeleri oluşturup ondan sonra masa başı müzakere sürecine geçmelidir."

"Büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için hazırlıklarına devam ettiklerini vurgulayan Keser, bu seçimin partisinin zafer ve şahlanış seçimi olacağını savundu.

BBP'nin Türkiye'nin itibarı ve siyasetin yüz akı olduğunu ifade eden Keser, şöyle konuştu:

"BBP her zaman ve şartta devletin bekası, vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin istiklal ve istikbalini önceleyerek Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlı ve Cumhur İttifakı'nın içinde yer aldığını beyan etmiştir. Yerel seçimlerde de bu hususa ve duruşumuza azami derecede hassasiyet göstereceğiz. Büyük Birlik Partisi, 31 Mart'taki seçimlerde belediye başkanları, meclis üyeliği, il genel meclis üyeliklerinde kendi aday ve amblemi ile sahada olacaktır. Tüm seçim bölgelerinde belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyeliği adaylarımız hazırdır ve mutlaka göstereceğiz, listelerimizi vereceğiz ancak büyükşehirlerle ilgili bazı istisnalar olabilir. Bu da kaideyi bozmayacaktır. Hazırlıklarımız yüksek, genel durumumuz istekli, gayretli ve ümitlidir. Önümüzdeki seçimlerden büyüyerek çıkacağız."

Konuşmanın ardından toplantı, basına kapalı devam etti.

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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 13:28
  1. Şanlıurfa
  2. Büyük Birlik Partisi
  3. Güneydoğu Anadolu Bölgesi İl Başkanları
  4. PKK
  5. YPG

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