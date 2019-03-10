BBP'den ÖTV açıklaması: Özel tüketenlerden...

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP'ye verilecek, PKK'nın siyasi bölücülerine verilecek her oy, PKK'ya verilmiş demektir. Onun için bütün kardeşlerimizin buna dikkat etmesi lazım. Bu vebalin altına hiçbir Kürt kardeşimizin girmemesi lazım." dedi.

Destici, Erzurum'daki bir düğün salonunda düzenlenen partisinin aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, ülkenin zor bir süreçten geçtiğini ifade etti.

Türkiye'de 31 Mart'ta yerel seçimlerin yapılacağını hatırlatan Destici, seçim için yapılan ittifaklara işaret etti.

Yerel seçimler için yapılan ittifakların yasal altyapısının olmadığını savunan Destici, şöyle devam etti:

"Yeni sistemle birlikte 24 Haziran'da milletvekili genel seçiminde ittifaklar yasal hale getirildi ve birtakım ittifaklar gerçekleştirildi. Tabii yerel seçimlerle ilgili ittifakların yasal bir altyapısı yok. Lakin yasal bir altyapısının olmamasına rağmen yine bu seçimde de bazı siyasi partiler ittifaklar gerçekleştirdi ve bazı yerlerde seçime katıldılar, bazı yerlerde de hem belediye başkanlıkları hem de belediye meclis üyeliklerinde seçimlere katılmadılar. Onun için bu seçimin sonuçları hepimiz açısından da aslında birtakım sürprizlere de gebe."

"Siyasi bölücülük terörden daha çok tehlikeli"

Destici, teröre karşı son yıllarda topyekun mücadele edilerek başarılar elde edildiğine vurgu yaparak, terörle mücadeledeki çalışmaları sonuna kadar desteklediklerinin altını çizdi. Destici, şu ifadeleri kullandı:

"Terör olayları minimize edilirken, aşağı çekilirken siyasi bölücülük bir taraftan yukarı tırmanmaya, çıkmaya başladı. Aslında hangisi daha tehlikeli derseniz, siyasi bölücülük terörden çok daha tehlikeli. Çünkü bir meşruiyet kazandığı zaman artık bütün dünya ve Avrupa nezdinde bir meşruiyet kazanarak Türkiye'nin karşısına büyük bölücü bir güç olarak çıkartırlar. Şu anda da maalesef ülkemiz içinde siyasi bölücüler tarihin hiçbir döneminde kazanmadığı kadar bir güç ve oy potansiyeline ulaştılar. İşte Türkiye Büyük Millet Meclisinde çok büyük bir grupla temsil ediliyorlar. Dolayısıyla biz tekrar 2014 yerel seçimin sonuçları bir daha bu bölgelerde yaşanmasın ve devlet, millet bu terör belasıyla, bu siyasi bölücülerle daha uzun yıllar uğraşmak zorunda kalmasın diye Büyük Birlik Partisi olarak devletin bekasını burada önceledik ve 'Doğu ve Güneydoğu bölgelerinde PKK'nın siyasi uzantısının adaylarının güçlü olduğu yerlerde biz gerekiyorsa aday çıkarmayacağız, onların karşısında kim öndeyse onu destekleyeceğiz' dedik. Ama bizim önde olduğumuz yerlerde de bizim desteklenmemizi arzu ettik."

"Özel tüketim vergisi özel tüketenlerden alınsın"

Hükümetin üreticileri desteklemesini isteyen Destici, belediye başkan adaylarından seçildiklerinde tarımı ve hayvancılığı desteklemeleri tavsiyesinde bulundu.

Çiftçilerin en büyük sıkıntısının mazot olduğunu anlatan Destici, "Çiftçilerin kullandığı mazotun üzerindeki özel tüketim vergisi mutlaka ama mutlaka kaldırılmalı. Çünkü çiftçiler mazotu özel tüketmek için kullanmıyorlar, üretmek için kullanıyorlar. Siz gidin özel tüketim vergisini, özel tüketenlerden alın, çiftçilerden değil, sanayicilerden değil." diye konuştu.

Destici, seçim süresince meydanlarda istemedikleri üslupların kullanıldığını ifade ederek, Büyük Birlik Partisi olarak birlik ve kardeşliği her şeyin üzerinde tuttuklarını aktardı.

"HDP'ye verilecek her oy PKK'ya verilmiş demektir"

Seçimlerin gelip geçici olduğunu ve kimseyi kırmamak gerektiğini dile getiren Destici, şunları kaydetti:

"Seçim için milleti birbirine kırdırmaya, birbirine düşürmeye, milleti kamplaştırmaya gerek yok, bunlara gerek bulmuyoruz. Çünkü bu seçimden sonra biz bu ülkede birlikte yaşayacağız. Onun için birlikte yaşama azmimize, kararlılığımıza sekte vuracak hiçbir söz ve davranışın içinde olmamalıyız ve bütün siyasetçilere buradan tavsiyem ve serzenişim bu yöndedir. Öncelikle vatandaşlarımız üzerinden bir 'terörist' tartışmasını asla ve kat'a doğru bulmuyorum. Terörist bellidir, terörist PKK'dır ve onun siyasi uzantılarıdır, bölücüleridir. Bizim en büyük çağrımız Kürt kardeşlerimizedir. PKK'ya, HDP'ye verilecek, PKK'nın siyasi bölücülerine verilecek her oy, PKK'ya verilmiş demektir. Onun için bütün kardeşlerimizin buna dikkat etmesi lazım. Bu vebalin altına hiçbir Kürt kardeşimizin girmemesi lazım."

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcüsü Charles Summers'in S-400'lerle ilgili açıklamasına da değinen Destici, "Niye kardeşim, ben bağımsız bir ülke değil miyim? Ben istediğimden isteğimi alıp, satamaz mıyım ? Sen istediğini istediğinden alıyorsun, istediğini istediğine satıyorsun. Senin bu özgürlüğün var da benim bu özgürlüğüm yok mu ? Bundan sonra bunun geri dönüşü yoktur. Mutlaka ama mutlaka anlaşması yapılan S-400'ler Türkiye'ye getirilmeli, konuşlandırılmalı ve Amerika'ya da 'ayağını denk al' denmelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyük Birlik Partisi'nin Erzurum ve ilçelerindeki belediye başkan adayları tanıtıldı.