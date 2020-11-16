BBP'den Muhsin Yazıcıoğlu çağrısı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte beş kişinin şehadetine ilişkin soruşturma kapsamında; aralarında eski Adana Jandarma Bölge Komutanı Ali Lapanta'nın da bulunduğu dört kişi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçlamasıyla iddianame hazırladı. İddianameye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Büyük Birlik Partisi (BBP) Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Avukat Mikail Şahan, "Ailelerin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılmasıdır." dedi.

'Gerekli cezaları alacaklarına inanıyoruz'

"Kamuoyunun da malumu olduğu üzere 11 yıla yaklaşan bu süreçte hadisenin aydınlatılması için camia olarak büyük çaba sarf ettik." diyen Av. Şahan, "Adalet Bakanlığı, 15 Temmuz hain darbe girişiminden sonra Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı aracılığıyla Muhsin Yazıcıoğlu davasını daha da derinleştirdi. Son gelişmeler ışığında bu süreçte hatası, ihmali, kusuru ve kastı olanların Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar neticesinde hukukun önüne çıkarılacağına ve gerekli cezaları alacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Av. Bülent Şahan, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünkü gelişmeyi suikastı aydınlatmaya yönelik adımlardan bir tanesi olarak değerlendiriyoruz. Önümüzdeki günlerde suikast dosyası kapsamında; daha önce yanlış, eksik veya hatalı yapılan işlem ve uygulamalarla, yapılmayan iş ve işlemlerin de tamamlanarak, ana soruşturma dosyası ile ilgili de yeni bir dava sürecinin başlatılmasını bekliyoruz. Bu minvalde; geçmişte oluşturulan Kaza-Kırım Komisyonu ve diğer komisyonlarda görev alan ve alanında uzman ve yetkin olmayan bilirkişilerin hazırladığı eksik, yanlış ve noksan tespitleri içeren bilirkişi raporlarını da incelemeye alacak ve suikastı tüm yönleri ile şeffaf bir şekilde araştıracak yeni bilirkişilerden oluşan bir kurulun davanın seyrine katkı vereceğine inanıyoruz. Şehit ailelerinin, camiamızın ve milletimizin beklentisi artık bu sürecin tüm yönleriyle aydınlatılarak sonuçlandırılmasıdır."