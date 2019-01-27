0553 313 94 23

BBP'den ittifak açıklaması: O bölgelerde destekleyeceğiz

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı bir kere daha özellikle belirtmek istiyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özellikle HDP'nin PKK'nın güçlü olduğu seçim çevrelerinde onun karşısında hangi aday güçlüyse herkesin, hepimizin onu desteklemesi gerekir" dedi.

27 Ocak 2019 Pazar 17:25
BBP'den ittifak açıklaması: O bölgelerde destekleyeceğiz

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, yerel seçimlere ilişkin, "Biz bu süreç içinde yine Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlılığımızı bir kere daha ifade ediyorum. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı Yenikapı ruhuyla başlayan bu süreç 16 Nisan referandumuyla devam etmiş ve 24 Haziran seçimleriyle de taçlandırılmıştır." dedi.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Ördekli Kültür Merkezi'nde teşkilat mensuplarıyla bir araya gelen Destici, burada yaptığı açıklamada, Doğu Türkistan'da Uygur Türklerinin Çin zulmü altındayken susmadıklarını ve bundan sonra da susmayacaklarını söyledi.

"Bundan sonra da sessiz kalmayacağız"

Kırım'ın Rusya'nın işgali altındayken evlerine kapanmadıklarını ifade eden Destici, "Bu işgalin sona ermesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. Aynı şekilde Kafkaslar'da, Türkmeneli'nde, Suriye'de, Irak'ta, Filistin'de, Gazze'de, Yemen'de, Myanmar'da Müslüman kardeşlerimiz, soydaşlarımız esaret ve zulüm altındayken biz burada sessiz kalmadık ve bundan sonra da kalmayacağız." diye konuştu.

Destici, Türkiye'de resmi kayıtlara göre 80'in üzerinde siyasi partinin bulunduğunu ve 12'sinin yerel seçimlere katıldığını belirterek, "Bunlardan bir tanesi de BBP. Seçimlerle ilgili tecrübeli bir siyasi partiyiz. Dolayısıyla inşallah önümüzdeki yerel seçimlere de bu tecrübemizi, güçlü kadrolarımızı yansıtacağız. Önümüzdeki yerel seçimler partililerin gayreti, çalışması ve bizi sevenlerin duasıyla, milletimizin desteğiyle BBP için bir şahlanış ve zafer seçimleri olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Saldırıyı şiddetle lanetliyorum"

Destici, son 3 yıldır çok ciddi sınır ötesi harekatlarla, operasyonlarla Fırat'ın batısına, terör örgütünün geçişine set vurulduğunu aktararak, şöyle devam etti:

"Türkiye önümüzdeki günlerde başlatacağı kapsamlı bir harekatla birlikte Suriye ve Irak'ın kuzeyinde çöreklenmiş olan Amerika Birleşik Devletleri CENTCOM'unun şemsiyesi altında olan PKK, PYD ve YPG terör örgütlerinin türevlerini inşallah tesirsiz hale getirecektir. Dün TSK'nın hava kuvvetlerinin bataklıklarına karşı düzenlemiş olduğu hava harekatından sonra Duhok bölgesinde bizim birliğimize saldırı gerçekleştirildi. Saldırı gerçekleştirilenlerin kimliğine baktığımızda bunlar PKK, PYD ve YPG taraftarları. Öncelikle bu saldırıyı şiddetle lanetliyorum ve hiç kimsenin şüphesi olmasın ki bu saldırıyı gerçekleştirenler, PKK terör örgütünün üyeleri ve sempatizanları başta olmak üzere kim bu hainliği ve alçaklığı yapmışsa elbette en ağır şekilde bedelini ödemelidir ve ödeyecektir. Mutlaka ve mutlaka bu bedel ödettirilmelidir."

"Hepimizin onu desteklemesi gerekir"

31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerin ülkeye hayırlar getirmesini dileyen Destici, sözlerini şöyle tamamladı:

"BBP teşkilatları seçim bölgelerinde titiz bir çalışma yürüttü. BBP hem büyükşehirlerde hem de geriye kalan 51 ilde seçimlerde kendi adıyla, amblemiyle ve adaylarıyla sahada var olacaktır. Biz bu süreç içinde yine Cumhur İttifakı'nın ruhuna bağlılığımızı bir kere daha ifade ediyorum. 15 Temmuz hain FETÖ kalkışmasına karşı Yenikapı ruhuyla başlayan bu süreç 16 Nisan referandumuyla devam etmiş ve 24 Haziran seçimleriyle de taçlandırılmıştır. Milletimizin de burada ne kadar hassas olduğunu bu süreçte hep birlikte gördük ve yaşadık. Onun için Cumhur İttifakı'na bağlılığımızı bir kere daha özellikle belirtmek istiyorum. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde özellikle HDP'nin PKK'nın güçlü olduğu seçim çevrelerinde onun karşısında hangi aday güçlüyse herkesin, hepimizin onu desteklemesi gerekir."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ocak 2019 Pazar 17:25
  1. BBP
  2. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Amasya'daki Yeniçeltek Maden İşletmesinde meydana gelen göçükte toprak altında kalan 3 işçiden 2'si sağ olarak çıkarıldı.
    1. Amasya'daki Yeniçeltek Maden..
    2. Bahçeli: "Beka sorunu yok, zeka sorunu..
    3. Yılmaz Özdil'in ardından Sinan..
    4. İki günde 56 oyun geliştirdiler
    5. "Arap Baharı'nı Sudan'da canlandırmak..
    6. İsrail de Guaido'yu Venezuela'nın..
    7. CHP'de İstanbul adayları belli oldu
    8. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    9. Tekirdağ'da uyuşturucu ticaretine 4..
    10. Monaco, Gelson Martins'i kiraladı
    11. Voleybol: Vestel Venus Sultanlar Ligi
    12. Metal mutfak eşyalarının yüzde 70'i o..
    13. Maden ocağında göçük! Toprak altına..
    14. Başkan Erdoğan müjdeyi verdi: Yakında..
    15. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Sınırlarımızın..
    18. Annesinin cenazesinde aday olduğunu..
    19. Aydın'da bir besici, av tüfeğiyle..
    20. Çin'in Doğu Türkistan politikalarına..
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Maduro'ya destek mitinginde sürpriz isim! "Kardeşler" diye hitap etti
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Türkiye'nin gururu 'BORA' için dev hamle!
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Kazım Karabekir'in torunundan 15 Temmuz ayıbı
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Cüneyt Özdemir'den Maduro'yu sinirlendiren soru! Ara vermek istedi
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!
    Rusya Venezuela'ya asker yolladı!

    Günün Karikatürü

    27 Ocak 2019
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    Görüntüleri yayınlandı! İşte S-70 İHA Avcı
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!
    CHP'den yüz bulamayan Sarıgül'e 'Bize gel' daveti!