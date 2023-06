BBP'den flaş yerel seçim kararı! Destici, tüm Türkiye'ye az önce böyle duyurdu

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, vakit kaybetmeden olağan büyük kurultay sürecini başlatacaklarını ve gelecek yıl yapılacak yerel seçim hazırlıklarına başlayacaklarını bildirdi.

Destici, partisinin bir otelde düzenlenen Genel İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Elmadağ'daki Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda sabah saatlerinde meydana gelen patlamada hayatını kaybeden 5 işçiye Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine başsağlığı diledi.

14 Mayıs ve 28 Mayıs'ta yapılan seçim sonuçlarının hayırlı olmasını temenni eden Destici, Türkiye'nin yeni yüzyılına Cumhur İttifakı'nın galibiyeti ve etrafında birleştiği ilkelerin istikametinde girildiğini söyledi.

Destici, ülke ve millete hizmet etmeyi hedefleyen bir siyasi hareket olarak kendilerini, durum, plan, strateji ve çalışmalarını gözden geçireceklerini belirterek, milletin tercihlerini değil kendi noksanlıklarını sorgulayacaklarını anlattı.

BBP olarak kendi amblem ve adaylarıyla katıldıkları son seçime göre oy oranlarını yüzde 100'ün üzerinde artırsalar da bu seçimlerde hedefledikleri oyu alamadıklarını bildiren Destici, şöyle devam etti:

"Daha iyi bir netice alabileceğimizi ve daha iyi bir neticeyi de camiamızın ve hareketimizin hak ettiğine inanıyorum. Toplantımızın basına kapalı bölümüne girmeden, daha kararlı ve güçlü şekilde yolumuza devam edeceğimizi, hiç vakit kaybetmeden mümkün olan en iyi neticeyi alabilmek için olağan büyük kurultay sürecimizi başlatacağımızı ve önümüzdeki yıl yapılacak yerel seçimlerin hazırlıklarına da şimdiden başlayacağımızı ifade etmek istiyorum. Nasıl bu seçimlere tüm seçim bölgelerinde kendi ad ve adaylarımızla amblemimizle katılmışsak yerel seçimlerde de hedefimizin bu olduğunu ilan ediyorum. Yolumuza nasıl ve hangi şartlarda devam edeceğimize ise bugün burada ilk toplantısını yapacağımız istişarelerle dava arkadaşlarımızla sizlerle birlikte karar vereceğiz."

Destici, Cumhur İttifakı'nın bir parçası olduklarını anımsatarak, "Ama herkesin her şeyine 'kabul' ya da 'evet' demedik, yine demeyeceğiz. Doğruların, terörle mücadelenin, savunma sanayisinde atılan adımların, dış politikadaki onurlu duruşun, Türk devletleriyle yapılan işbirliklerinin, mazlum coğrafyalarda yapılan yardımların, milletin refahı, güvenliği ve huzuru için atılan adımların yanında durduk ve durmaya devam edeceğiz. Lakin ehliyetsiz, liyakatsiz atamaların, savurganlığın, yolsuzlukların, her türlü adaletsizliğin, her türlü kötülüklerin de karşısındayız ve karşısında olmaya, doğruları göstermeye devam edeceğiz." diye konuştu.