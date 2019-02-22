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BBP'den AK Parti'nin adayına destek

BBP lideri Mustafa Destici, Meclis Başkanlığı seçiminde TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'u destekleyeceklerini söyledi.

22 Şubat 2019 Cuma 15:24
BBP'den AK Parti'nin adayına destek

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Mecliste düzenledi.

Mustafa Şentop'a destek

TBMM'de, 24 Şubat Pazar günü yapılacak Meclis Başkanlığı seçiminde TBMM Başkanvekili ve AK Parti Tekirdağ MilletvekiliMustafa Şentop'u destekleyeceklerini bildiren Destici, Şentop'un bu görevi başarılı bir şekilde yerine getireceğine inandıklarını vurguladı.

Mustafa Destici, Meclis Genel Kurulunda alınan kararla Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirildiğini anımsatarak, bundan büyük memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Destici, "BBP olarak arzumuz, Sivas'taki Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin adının da Şehit Muhsin Yazıcıoğlu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi olarak değiştirilmesidir." ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 15:24
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