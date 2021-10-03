BBP’de şok istifa!

Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır, 81 ili dolaştıktan sonra partilerinin kuruluşunu yapacaklarını söyledi. Çayır, "Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak" dedi.

BBP’den istifa ederek Milli Yol Hareketi isimli bir platform kuran isimler istişarelerde bulunuyor. Eski BBP Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çayır öncülüğündeki grup Tekirdağ’a gitti.

Çayır konuyla ilgili şunları söyledi:

"Muhsin Yazıcıoğlu ile birlikte siyaset yapmış, gençlik yıllarında ülkücü harekette bulunmuş, 13 yıl içeride kalmış; roman, tiyatro, hikaye kitapları olan, son dönemde BBP’den ayrılarak farklı siyasi kulvarlardan gelen arkadaşlarla birlikte, Türkiye’nin önüne bir iktidar projesi koymak üzere yola çıkmış bir hareketiz. Muhsin Yazıcıoğlu’nun arkadaşlarının öncülüğünde Türkiye’de kendisini sosyal demokrat, milliyetçi, milli görüşçü veya AK Partili veya İYİ Partili sayan, geleceğinde daha iyi bir Türkiye, daha yaşanabilir Türkiye, insanların adalet duygusunun güçlendiği, sistemin insana hizmet ettiği, insanı mutlu yaşattığı bir Türkiye ideali ile bir araya gelmiş arkadaşlar olarak kendimizi tarif edebiliriz.

Şu anda Milli Yol Hareketi olarak ifade edebiliriz. Bir platform kurduk. Genel merkezimiz Ankara İskitler’de. Büyük, müstakil 5 katlı bir yer tuttuk. Farklı kesimlerden, Alevi kardeşlerimizden, sosyal demokratlardan, ülkücüler başta olmak üzere bir yapı oluşturuyoruz. Bu yapının temel amacı siyaseti değişim ve dönüşüme uğratmak. Var olan bu sistem Türkiye meselelerini çözememektedir. Rahmetli genel başkanın ifadesiyle, yıllar yılı söylemişti ‘Bu elbise bu millete dar geliyor’ diye. Ne yazık ki, sistem insanı bir türlü mutlu etmiyor.

Bütün umutları öteleyen erteleyen, cennet vaadini ahrete bırakan bir anlayış. Halbuki siyaset insanlara burada da cenneti yaşatmalı, bunun için siyaset yapılmalı. İnsanın onurunu ve haysiyetini koruması ve gelecekten endişe duymaması için siyaset yapılmalı. Bu anlamda ‘Milli Yol Hareketi’ olarak Tekirdağ 52’inci ilimiz. Sabah Edirne’de arkadaşlarla bir toplantı yapmıştık. Büyük bir teveccüh ve büyük bir hareketlilik var. Bu ulusal anlamda kamuoyuna duyuru niteliğinde bir röportaj. Bugüne kadar kamuoyuna duyuru yapmadık. İstişarelerimiz bittikten sonra Türkiye kamuoyuna Ankara’da basın aracılığı ile umutlarımızı, düşüncelerimizi, yapacaklarımızı paylaşacağız. Bu uğurda bütün Türkiye’yi dolaşıyoruz. 81 ili bitirdikten sonra, partileşme konusunda arkadaşlarımızın düşünce ve eğilimlerini göz önüne alarak hareket edeceğiz."