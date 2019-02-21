BBP'de flaş gelişme! İl teşkilatı feshedildi BBP Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu, genel merkezin izni olmadan hareket ettiği gerekçesiyle görevden alındı. İl başkanının görevden alınmasıyla BBP Bingöl İl Teşkilatı feshedildi.

BBP Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu, genel merkezin bilgisi olmadan adaylık başvurusu yaptığı gerekçesiyle görevden alındı. BBP Bingöl İl Teşkilatı da feshedildi. BBP Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, partisinin Bingöl İl Başkanı Muammer Çolakoğlu'nun görevden alındığını ve Bingöl il teşkilatının feshedildiğini bildirdi. Keser, yaptığı yazılı açıklamada, Çolakoğlu'nun, Genel Merkezin bilgisi dışında Bingöl belediye başkan adaylığı başvurusunda bulunması nedeniyle görevinden alındığını kaydetti.

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