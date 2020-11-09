  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel BBP ve DSP'nin genel başkanları "10 Kasım" mesajı yayımladı
Aktüel

BBP ve DSP'nin genel başkanları "10 Kasım" mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 17:46:56 -
BBP ve DSP'nin genel başkanları "10 Kasım" mesajı yayımladı

ANKARA (AA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici ile Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı Önder Aksakal, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası dolayısıyla birer mesaj yayımladı.

BBP Genel Başkanı Destici, mesajında, Milli Mücadele'nin bir asırdır, dünyadaki tüm mazlum milletler için ilham ve umut kaynağı olduğunu belirtti.

Destici, mesajında şu ifadeyi kullandı:

"Kurtuluş Savaşı'nın yanı sıra yıkılmış, pek çok alanda rakiplerinin gerisinde kalmış, savaş mağlubu bir imparatorluğun ardından hür, bağımsız ve millet iradesinin esas alındığı son bağımsız büyük Türk devletinin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu ve yaşatılması, milletimizin varlığının ve istikbalinin teminatı olmuştur. Bu destansı yolculuğun merkezinde, İstiklal Savaşı'mızın muzaffer komutanı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk bulunur.

Bütün mülahazaların ve münakaşaların üzerinde milletimizin gurur kaynağı olmuştur, olmaya devam edecektir. Ebediyete intikalinin 82. yılında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk başkanı, cumhuriyetimizin kurucusu, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve cumhuriyetimizin kuruluşuna kanlarıyla hayat veren şehitlerimizi, gazilerimizi saygıyla ve rahmetle anıyorum."

- "Onun izinden yürüyeceğiz"

DSP Genel Başkanı Önder Aksakal da Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'nci yılı dolayısıyla yayımladığı mesajında, şunları kaydetti:

"Emperyalizmin, coğrafyamız üzerindeki hesaplarını ters-yüz eden vatansever, milliyetçi ve devrimci düşüncenin mimarı Atatürk'ün 'Tam Bağımsız Türkiye' idealiyle bizlere tanımladığı görev sorumluluğunda kararlılıkla onun izinden yürüyeceğiz. Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa edeceğiz. 10 Kasım'lar bizim için vatan bilincimizin, birliğimize inancımızın, Atatürk ilkelerine ve cumhuriyet değerlerine bağlılığımızın tazelendiği, daha da güçlendiği günlerdir. Ebediyete intikalinin 82'nci yılında birinci Cumhurbaşkanımız Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, minnet ve özlemle anıyorum."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Karabağ teklifi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefon görüşmesinin detayları ortaya çıktı. Görüşmede Putin, ..
Birileri düğmeye mi bastı? DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü
Dünya

Birileri düğmeye mi bastı? DEAŞ saldırısında 11 kişi öldü

Terör örgütü DEAŞ saldırısında Irak'ın başkenti Bağdat'ta, 11 kişinin öldüğü açıklandı.
Ermenistan'a soğuk duş... Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı
Gündem

Ermenistan'a soğuk duş... Azerbaycan ordusu tüm cephe boyunda kontrolü sağladı

Azerbaycan ordusu hızla işgal altındaki Dağlık Karabağ bölgesine doğru ilerlerken, son olarak Karabağ'ın kalbi olarak ifade edilen Şuşa kent..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay